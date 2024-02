Eishockey | DEL2 Dresdner Eislöwen schießen sich für Klingenthal warm Stand: 14.02.2024 23:14 Uhr

Die Eislöwen Crimmitschau haben sich vor dem Freiluft-Spektakel in Klingenthal am Freitag warm geschossen. Am Mittwochabend fegten die Sachsen die Selber Löwen in der DEL2 mit einem 8:1-Schützenfest vom Eis.

Die Mannschaft von Cheftrainer Sundblad begann vor 4.009 Zuschauern furios: Nach knapp 6 Minuten führten die Eislöwen durch einen Doppelschlag von Andres (4.) und Hendreschke (6.). In Überzahl erhöhte Florek wenig später sogar auf 3:0 (14.). Die Gäste steckten allerdings nicht auf und verkürzten (16.). Im Mitteldrittel bemühte sich Selb um den Anschlusstreffer, doch Florek (27.) und Andres (31.) schlugen erneut zu. Letzterer schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe (45.), ehe Mrazek (52.) und Sykora (58.) den Kantersieg perfekt machten.

Dresden trifft auf Crimmitschau

Zum Auftakt des Outdoor Triple in Klingenthal, das am Fuße der Skisprungschanze stattfindet, treffen die Dresdner am Freitag im Sachsenderby auf die Eispiraten Crimmitschau. Das Duell wird ab 20:15 live im MDR Fernsehen übertragen.

red