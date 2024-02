Fußball | 2. Bundesliga Drei Punkte im Visier: Magdeburg stellt sich auf Kampfspiel gegen Schalke ein Stand: 22.02.2024 18:39 Uhr

Gegen Hertha BSC war der 1. FC Magdeburg zuletzt die spielbestimmende Mannschaft, musste am Ende aber dennoch mit leeren Händen die Heimreise antreten. Das soll am Samstag anders laufen. Zu Gast ist der FC Schalke 04.

Den 1. FC Magdeburg (12.) und seine Anhänger erwartet am Samstag (24.02.) ein großer Fußballabend gegen den FC Schalke 04 (14.), der seit mehr als 23 Jahren erstmals wieder in Magdeburg gastiert. Tabellarisch lässt das Duell zwar keine Partie auf allerhöchstem Zweitliga-Niveau erwarten, aber die Tradition der Klubs und die enorme Fan-Unterstützung werden dafür sorgen, dass es ab 20:30 Uhr ein richtiger Flutlicht-Knaller in der mit 27.000 Zuschauern ausverkauften und mit frischem Rasen ausgestatteten MDCC-Arena wird.

FCM erwartet Zweikampfhärte

Für den FCM wird es darum gehen, den bisher ausgeglichenen Jahresstart - mit zwei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen - mit einem Heimsieg auf die Erfolgsseite zu ziehen - und damit mehr Platz zwischen sich und die Abstiegsränge zu bekommen. Um das zu erreichen, wird es gegen den robusten FC Schalke vor allem darauf ankommen, körperlich dagegenzuhalten oder intensiven Zweikampfsituationen aus dem Weg zu gehen. "Für uns ist es ein wichtiger Aspekt, dass wir die Räume schneller bespielen und gar nicht so in die Infights reinkommen, weil da sind sie körperlich wirklich stark. Und mit den Balleroberungen richtig gut im Umschaltspiel ", gab FCM-Trainer Christian Titz auf der Spieltags-PK die Marschroute vor.

Pechvogel Teixeira

Neben Jean Hugenot, der rotgesperrt fehlt und Herbert Bockhorn, der mit einem Infekt ausfällt, muss der FCM beim Unterfangen "drei Punkte" auch auf Neuzugang und Offensiv-Hoffnung Bryan Teixeira verzichten. Nach Angaben von Titz hat sich der 23-Jährige im Training bei einem Schussversuch einen Bänderriss im Fuß zugezogen und wird zwischen drei und fünf Wochen ausfallen. "Das ist sehr schade und tut mir für den Spieler sehr leid, weil er sich gut präsentiert hat und schnell in die Abläufe reingefunden hat", so der FCM-Coach über den Leihspieler von Sturm Graz.

Die Aufgabe zu punkten wird somit auf den anderen Spielern liegen, die am Samstag für den FCM zum Einsatz kommen, aber auch ein Heimkehrer auf Seiten des Gegners wird beim Spiel im Fokus stehen.

Spieler im Fokus - Paul Seguin

Kurios aber wahr: Der einzige waschechte Magdeburger auf dem Feld wird Paul Seguin sein. Und der spielt beim FC Schalke 04. Der xx-Jährige ist in Magdeburg geboren, hat aber nie für den FCM gespielt. Anders sein Vater Wolfgang, der eine FCM-Vereinslegende ist und in den golden Siebzigern seine Fußspuren in Sachsen-Anhalt hinterließ.

Der direkte Vergleich

Seit der Jahrtausendwende gab es nur zwei Duelle zwischen dem 1. FC Magdeburg und Schalke 04. Und beide konnten die Knappen für sich entscheiden. Im Hinspiel der aktuellen Zweitligarunde boten die Teams allen Fans ein Sieben-Tore-Spektakel - mit dem besseren Ausgang für die Schalker, die nach 0:2-Rückstand noch eine furiose Aufholjagd starteten. Silas Gnaka doppelt und Connor Krempicki trafen am 6. Spieltag beim 3:4 aus FCM-Sicht vor 61.755 Zuschauern in der Veltins-Arena. Bei einem Sieg wäre der FCM damals auf Tabellenplatz ein geklettert. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen war das Spiel der Berginn einer Serie von acht sieglosen Spielen.

So könnten sie spielen

Magdeburg: Reimann - T. Müller, Elfadli, Heber - El Hankouri, Condé, Gnaka, Bell Bell - Amaechi, Schuler, Atik

Reimann - T. Müller, Elfadli, Heber - El Hankouri, Condé, Gnaka, Bell Bell - Amaechi, Schuler, Atik Schalke 04: M. Müller - Kalas, Kaminski, Baumgartl - Schallenberg - Brunner, Idrizi, Seguin, Ouwejan - Karaman, Terodde

Hier das Spiel live verfolgen

