Teamcheck Der FC Augsburg: Zahlen und Namen Stand: 15.09.2023 16:07 Uhr

Ein Angstgegner ist der FC Augsburg nun wahrlich nicht. Zumindest nicht für die Leipziger. Von den 14 bisherigen Bundesliga-Duellen konnten die Bayern nur eins gewinnen. Und das ist auch noch eine ganze Weile her (2017). RB hingegen war 8 Mal erfolgreich und hat in seinen 7 Heimspielen nur einmal Punkte liegen lassen (0:0 im Jahr 2019).

Auch unter aktuellen Gesichtspunkten ist der FCA klarer Außenseiter, liegt in allen halbwegs relevanten Statistiken hinter dem Rose-Team. Die wichtigste Statistik steht natürlich in der Bundesliga-Tabelle. Die weist Augsburg nach 3 Spieltagen 2 Punkte aus – Rang 12. Bemerkenswert ist das Torverhältnis der beiden Kontrahenten, das 10:4 (RBL) und 7:9 (FCA) beträgt. Wir haben also ein potenziell torreiches Spiel vor uns.

Wie tickt der FC Augsburg in der Saison 2023/24?

Die Aussagekraft der bislang erst 3 Spiele ist natürlich sehr begrenzt. Interessant allerdings: Augsburg kassierte 3 Gegentore nach Standards und 2 Gegentore per Elfmeter – beides ist aktueller "Bestwert" in der Bundesliga. Positives gibt es auch: Der FCA ist noch ohne Konter-Gegentor.

Offensive

Eigene Angriffe liefen vornehmlich über die rechte Seite, wo Dijon Beljo und Ruben Vargas für Gefahr sorgen. Beljo ist mit 2 Treffern auch der beste Torschütze im Team. Beide Male wurde ihm von Ermedin Demirovic aufgelegt. Demirovic war übrigens einer der Torschützen beim 3:3 letzte Saison gegen RB, im Rückspiel (2:3) war er rotgesperrt.

Wo ist Berisha?

Wer kadertechnisch in der Bundesliga nicht up to date ist, wird Mergim Berisha vermissen. Der 25-Jährige war letzte Saison immerhin Augsburgs bester Knipser (9 Tore) und schoss sich sogar in die deutsche Nationalmannschaft. Da war es kein Wunder, dass der FCA nach dem Leihgeschäft mit Fenerbahce die Kaufoption zog. Überraschender war dann der Move kurz darauf: Berisha wurde für geschätzte 14 Millionen Euro an die TSG Hoffenheim verkauft.

Umbruch

Aber nicht nur Berisha hat den Verein verlassen, es ist eine ganze Reihe an Spielern. Darunter sind auch so erfahrene Haudegen wie Daniel Caligiuri, Torwart Rafal Gikiewicz und André Hahn. Jeffrey Gouweleeuw wird wohl nach dieser Saison folgen: Sein bis 2024 laufender Vertrag wurde nicht verlängert, die Kapitänsbinde musste er bereits abgeben. Verpflichtet wurden eher jüngere und talentierte Kicker, z.B. Tim Breithaupt (21 Jahre/KSC), Patrick Pfeiffer (23/Darmstadt) und der Mainzer Ersatz-Torwart Finn Dahmen (25).

Auf dem Absprung

… ist übrigens auch Stefan Reuter. In dieser Woche hatte der 56-Jährige seinen sofortigen Rückzug als Geschäftsführer Sport verkündet und will dem FCA nur noch beratend zur Seite stehen. Reuter waren einige unglückliche Trainer-Entscheidungen angelastet worden, aber in seinen elf Manager-Jahren ist der FCA nie abgestiegen.

___

sk