Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC verpflichtet Sturm-Riesen Smith

Beim Chemnitzer FC geht künftig ein US-Amerikaner auf Torejagd. Wie der Regionalligist bekanntgab, unterschrieb Davis Smith für ein Jahr. Der 25-Jährige ist mit über zwei Metern Körpergröße wahrlich nicht zu übersehen.

Groß, größer – Davis Smith. Der Chemnitzer FC hat mit dem US-Amerikaner einen wahren Sturm-Riesen verpflichtet. Der 25-Jährige ist stattliche 2,01 Meter groß und unterschrieb bei den „Himmelblauen“ einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2024.

Smith: "Mit dem Schritt nach Deutschland möchte ich meine Karriere vorantreiben"

Der 25-Jährige unterzeichnete beim Rochester New York FC seinen ersten Profivertrag. Zuletzt war Smith vereinslos und will nun in Chemnitz seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellen.

"Zum Glück konnten alle Formalitäten geklärt werden, sodass ich nun fest zum Team gehöre. Mit dem Schritt nach Deutschland möchte ich meine Karriere vorantreiben und hoffe dabei der Mannschaft bestmöglich helfen zu können. Mit Sicherheit werde ich auch noch ein paar Tage benötigen, um mich in Chemnitz einzuleben“, sagte der US-Boy.

