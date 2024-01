Fußball | Regionalliga Chemnitz rehabilitiert sich gegen Hansa II Stand: 26.01.2024 20:59 Uhr

Der Chemnitzer FC hat sich mit einem Sieg gegen Hansa Rostock aus dem Tabellenkeller katapultiert. Das Team von Christian Tiffert musste aber lange auf Tore warten.

Nach dem Debakel im Hinspiel hat sich der CFC rehabilitiert und mit 2:0 (0:0) gegen die Zweitvertretung der Kogge gewonnen. Matchwinner war mit einem Tor und einer Vorlage Dejan Bozic, der vorher lange blass blieb.

Schwache erste Halbzeit

Am Morgen vor der Partie gaben die Himmelblauen die Vertragsverlängerung von Robert Zickert bekannt. Der stand mit seinen Kollegen defensiv bombensicher, Chemnitz hatte mehr vom Spiel. Doch vor dem Tor waren die Sachsen harmlos. Robert Berger zog in der 23. Minute in den Strafraum, Arbnos Aliu räumte ihn ab, doch die Pfeife von Patrick Kluge blieb stumm. Der CFC sammelte Standard um Standard, doch gefährlich wurde es selten. Bis zu 35. Minute, als Leon Damer, der quasi jeden ruhenden Ball trat, es direkt versuchte. Doch Max Hagemoser klärte zur Ecke. Die landete genau auf dem Fuß von Berger, der aber deutlich verzog. Flanke um Flanke, hoher Ball um hoher Ball segelte in den Strafraum der Gäste aus Rostock, doch dort behielt Hansa die Oberhand. So ging es torlos in die Kabinen.

Lange blass, wurde Dejan Bozic am Ende zum Matchwinner.

Bozic wird zum Dosenöffner

Nach der Pause kam Rostock besser in die Partie, hatte durch Mike Bachmann eine sehr gute Chance (55.). Doch danach spielte nur noch der CFC. Stephan Mensah hatte nach Doppelpass mit Nils Lishek einen starken Abschluss (57.), dann verpasste Dejan Bozic nach Parade von Hagemoser. In der Folge verflachte die Partie aber lange, bis Bozic aus der Distanz abzog und Hansa-Keeper Hagemoser den Ball an die Latte lenkte (85.). Kurz danach spitzelte wieder Bozic den Ball stark. Diesmal per Pass auf den eingewechselten Stanley Keller, der im Strafraum gelegt wurde. Der Elfmeter war eine Sache für den Mittelstürmer: Bozic verlud Hagemoser zur Führung (86.). Den Deckel auf die Partie machte Damer in der Nachspielzeit.

Die Stimmen zum Spiel

