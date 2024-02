Fußball | Regionalliga Chancenwucher: FC Rot-Weiß Erfurt verpasst Sieg bei Viktoria Berlin Stand: 21.02.2024 21:49 Uhr

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat nach der 0:5-Klatsche in Zwickau eine Reaktion gezeigt. Nach einem beherzten Auftritt in Berlin entführen die Thüringer einen Punkt aus der Hauptstadt. So richtig zufrieden waren die Akteure mit der Ausbeute jedoch nicht.

Rot-Weiß Erfurt kehrt mit einem Punkt aus Berlin zurück. Nach 90 Minuten stand es im Stadion Lichterfelde 0:0 (0:0). Nach der deutlichen Niederlage zuvor in Zwickau zeigte sich die RWE-Defensive deutlich verbessert. Das Offensivspiel der Erfurter gefiel den ca. 150 mitgereisten Auswärtsfans besonders in Halbzeit zwei. Doch die Chancenverwertung verhinderte einen noch größeren Ertrag.

Baca-Platzverweis verändert Spielgeschehen

Die erste Halbzeit prägten lange Ballbesitz-Phasen der Gastgeber, die aber selten gefährlich wurden. Und wenn ein Viktoria-Spieler doch zum Abschluss kam, war Schellenberg zur Stelle. Den Erfurtern war anzumerken, dass der Fokus zunächst darauf lag, kein Gegentor zu kassieren. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam es nach einem Laufduell zwischen Krasucki und Meisur zu einer Rudelbildung, in der Baca Mergel zu Boden stieß. Die aufmerksame Schiedsrichterin Wildfeuer verwies Viktorias Baca folglich des Feldes.

Zum Haare raufen. Das Team von Trainer Fabian Gerber kam aufgrund der eigenen Chancenverwertung nicht über ein 0:0 bei Viktoria Berlin hinaus.

Erfurt kann Drangphase nicht nutzen

In Halbzeit zwei ein ganz anderes Bild: Erfurt enorm druckvoll und spielbestimmend. Mit einem Mann mehr auf dem Platz erarbeiteten sich die Thüringer Chance um Chance, doch kein Versuch fand den Weg ins Netz. Simic (46.), Seaton (51. / 85.) und Weinhauer (62. / 70.) vergaben ihre Möglichkeiten allesamt. Viktoria Berlin setzte nur sporadisch Nadelstiche, deren Gefahr sich in Grenzen hielt. So endete eine starke zweite RWE-Hälfte ohne Happy End.

Durch den Punktgewinn verweilt Rot-Weiß Erfurt auf Platz sieben. Am nächsten Samstag (24. Februar) kommt die VSG Altglienicke ins Steigerwaldstadion.

cpr