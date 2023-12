Monobob | Weltcup Buckwitz triumphiert erneut in Innsbruck Stand: 15.12.2023 11:38 Uhr

Lisa Buckwitz und Innsbruck - das passt! Die Athletin vom BRC Thüringen feierte in Österreich am Freitag (15.12.2023) ihren zweiten Weltcupsieg im Monobob.

Im olympischen Eiskanal in Innsbruck-Igls gewann die WM-Dritte Buckwitz mit Bestzeit in beiden Läufen und 0,25 Sekunden Vorsprung auf die Australierin Breeana Walker, Dritte wurde ihre Teamkollegin Laura Nolte (Winterberg/+0,30).

Bundestrainer Spies: "Herausragende Leistung"

"Für mich die richtige Antwort, letzte Woche waren wir chancenlos. Die Leistung von Lisa war herausragend", sagte Bundestrainer René Spies. Auch Buckwitz war "super happy mit meiner Leistung". Zum Saison-Auftakt vor einer Woche im französischen La Plagne waren Buckwitz mit Rang sieben und Weltmeisterin Nolte als Fünfte noch am Podest vorbeigerast.

Ihren ersten Weltcupsieg im Einzel hatte die 29 Jahre alte Buckwitz im Februar ebenfalls in Innsbruck geholt - damals mit Bahnrekord (54,49 Sekunden).

Im Februar gewann Lisa Buckwitz erstmals im Monobob. Nun wiederholte sie ihren Triumph in Innsbruck.

Love verteidigt Führung im Gesamtweltcup

Die US-Amerikanerin Kaysha Love, die in Frankreich in ihrem ersten Weltcup-Rennen gleich den ersten Sieg geholt hatte, fuhr auf Rang vier und behauptete dadurch die Führung in der Monobob-Gesamtwertung. Die dritte deutsche Starterin Kim Kalicki sparte sich nach einem völlig verkorksten ersten Lauf den zweiten Durchgang. "Sie wird morgen nicht starten, wir hoffen, dass es im Zweier wieder geht", sagte Spies.

Am Sonntag steht für die Frauen noch das Rennen im Zweier an, in La Plagne hatte Nolte zum Auftakt den Sieg geholt. Die Olympia- und Gesamtweltcupsiegerin Kaillie Humphries erwartet ihr erstes Kind und pausiert in diesem Winter.

red/sid