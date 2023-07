Fußball | Testspiele Benefizspiel: Dynamo frühstückt Zwickau ab Stand: 22.07.2023 17:14 Uhr

Im Benefizspiel für den FSV Zwickau hat sich Dynamo Dresden souverän den nächsten Testspielsieg (3:0) gesichert. Auch wenn das Hauptaugenmerk in Zwickau auf den Fanbelangen und dem Sammeln von Spenden gelegen hat, hat die Leistung der Schwäne im letzten Testspiel vor dem Auftakt der Regionalliga viel Luft nach oben gelassen. Dabei demonstrierten die Gäste bereits in Hälfte eins ihre Überlegenheit (2:0).

Nach dem Drittligaabstieg müssen die Schwäne eine Finanzlücke von 500.000 Euro schließen. Unter dem Motto «Eene Bande hält zusammen» trafen die befreundeten Vereine aufeinander. Nach einer eingehenden Ansprache an die Fans und dem erneuten Spendenaufruf durch einen Sprecher der Ultras betraten die Teams das Feld. Die Startelf der Zwickauer schloss neun Neuzugänge ein, es starteten: Rene Rüther, Lucas Will, Philipp Heller, Maximilian Somnitz, Kilian Senkbeil, Sandro Sengersdorf, Jahn Hermann und Theo Gunnar Martens für die Westsachsen. Markus Anfang ließ lediglich zwei neue Dynamospieler von Beginn ran: Der Ex-Hallenser Tom Zimmerschied und Robin Meißner vom Hamburger SV zählten zur Startformation.

Dynamo mit viel Offensivkraft

Vor knapp 6.000 Schaulustigen bestimmten die Gäste die Partie von Beginn an, hielten den Ball weitgehend in den eigenen Reihen. Nach wenig gefährlichen Chancen gelang den Dresdnern dann ein schneller Doppelschlag. Erst nickte Niklas Hauptmann in der 30. Minute das 1:0 ein, bevor er im nächsten Angriff über links Stefan Kutschke in Szene setzte, der ohne Gegenwehr ins rechte Eck auf 2:0 erhöhte (31.). Einmal musste auch Dynamo-Schlussmann Kevin Broll im Tor eingreifen, ansonsten bekam der Regionalligist kaum Zugriff.

Abseitstore en masse

Manuel Schäffler betrat zur zweiten Hälfte für Zimmerschied den Rasen. Diesmal gehörte den Zwickauern der erste Angriff. Prompt landete der Ball im Netz, wurde im Nachgang jedoch wegen Abseits aberkannt. Im Gegenzug legte Dynamo nach. Neuzugang Robin Meißner machte es Schäffler leicht - 3:0 (47.). Zunehmend traute sich auch Zwickau mehr zu, nennenswerte Chancen blieben jedoch aus. Auch Dynamo erzielte zwei Abseitstore. Ohne Gefahr trug das Team von Markus Anfang den Sieg nach Hause.

