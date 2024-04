Biathlon Baby da! Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick erstmals Mutter Stand: 15.04.2024 09:30 Uhr

Sportlich war sie ein Ass, jetzt erfährt Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick auch das Mutterglück. Wie die 35-Jährige überglücklich bekannt gab, wurde Töchterchen Jonna geboren.

Frohe Nachricht aus dem Hause Herrmann-Wick. Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick ist erstmals Mutter geworden. Tochter Jonna kam bereits am vergangenen Dienstag zur Welt, wie die 35-Jährige am Sonntag (14. April) bei Instagram mitteilte. "Jonna, du bist der Höhepunkt von allem, worauf wir sehnsüchtig gewartet haben. Am 09.04.24 wurde aus unserer Liebe Leben und unsere kleine Tochter Jonna kam zur Welt. Wir freuen uns auf eine chaotisch schöne, aufregende, neue, erfüllte Zeit zu Dritt!", verkündete die Sächsin überglücklich.

Zum Ende der Karriere "Sportlerin des Jahres"

Denise Herrmann-Wick, die in Aue-Bad-Schlema geboren wurde, ist mit dem ehemaligen Langläufer Thomas Wick verheiratet. Das Paar lebt nun gemeinsam mit dem Nachwuchs im bayerischen Ruhpolding. Wick, der kürzlich seinen 33. Geburtstag feierte, postete: "Liebling. dass ist schönste Geburtstagsgeschenk, dass du mir machen konntest. Jetzt hab ich meine 2 Mäuse endlich zuhause!" Ihre sportliche Karriere, in der sie neben Olympiagold auch zwei Weltmeister-Titel holte, hatte Denise Herrmann Wick im März 2023 beendet. In dem Jahr wurde sie auch zur "Sportlerin des Jahres" gekürt.

