Handball | 2. Bundesliga Aue verliert gegen Vinnhorst und taumelt dem Abstieg entgegen

Der EHV Aue hat auch das Kellerduell beim TuS Vinnhorst klar mit 17:24 verloren. Das Team von Trainer Olafur Stefansson taumelt somit dem Abstieg entgegen, der bereits am Montag besiegelt werden könnte, wenn die GWD Minden gegen Eintracht Hagen gewinnen sollte.

Aue hält nur am Anfang mit

Beide Teams begegneten sich in den Anfangsminuten auf Augenhöhe, wobei die Führung mehrfach wechselte. Dank eines Vier-Tore-Laufs konnten sich die Niedersachsen auf 10:7 absetzen (20.). Die in der Offensive stark dezimierten Auer fanden dagegen in im Angriffspiel kaum noch statt, da vor allem Vinnhorst-Keeper Stefan Hanemann einen bärenstarken Tag erwischte. So blieben die Gäste zehn Minuten ohne Torerfolg. Somit ging es für den EHV mit einem klaren 8:15-Rückstand in die Kabine.

Vinnhorst zieht davon - Keeper Hanemann überragt

Nach dem Wechsel konnte Aue etwas Ergebniskosmetik betreiben (10:15/34.), dennoch setzte sich Vinnhorst mit zunehmender Spieldauer weiter ab (23:14/56.), da viele Bälle im gegnerischen Block landeten und Hanemann auch nach der Pause nur schwer zu überwinden war (22 Paraden). Eine Serie von drei Auer Toren in der Schlussphase konnten am hochverdienten Sieg der Gastgeber nichts mehr ändern. Bester EHV-Werfer war Daniel Sova (6).

