Fußball | Testspiele Aue schlägt Chemie, Eilenburg mit spätem Sieg, HFC gewinnt in Polen Stand: 22.07.2023 19:00 Uhr

Der FC Erzgebirge hat zwei Wochen vor Saisonstart gegen Regionalligist Chemie Leipzig knapp gewonnen. Der FC Eilenburg tat sich bei Oberligist Union Sandersdorf schwer. Der Hallesche FC gewann derweil gegen Pogon Stettin.

Chemie verliert gegen Aue unter den Augen der Meister von 1964

Miroslav Jagatic stellte seine beste Elf auf. Lucas Surek und Jannik Mäder waren nicht im Kader, für Surek startete Manuel Wajer. Die Neuzugänge der Chemiker saßen alle auf der Bank, auch der langzeitverletzte Marcel Hilßner.

Bei Aue starteten die Neuzugänge Louis Lord im Tor, Niko Vukancic, Mirnes Pepic, sowie Sean Seitz. Seitz war es dann auch, der nach 24 Minuten den Ball ins chemische Gehäuse bugsierte, doch die Fahne ging nach oben: Abseits. Die Partie spielte sich in der ersten Hälfte vor allem zwischen den Strafräumen ab, so ging es torlos in die Pause.

Zur Halbzeit wurde die erneuerte Meisterelf von 1964 aus Beton unter den Augen ehemaliger Spieler und des Enkels des damaligen Trainers Alfred Kunze enthüllt. Neben den elf Akteuren auf dem Rasen steht ab jetzt auch eine Nachbildung des legendären Coachs, nach dem das Stadion in Leutzsch benannt ist. Die BSG hat damit die Jubiläumssaison eingeläutet.

Chemie ging unverändert in die zweite Halbzeit. Pavel Dotchev wechselte gleich achtfach. In der 53. Minute traf der Drittligist: Chemies Paul Horschig rutschte aus, nach Zuspiel von Joshua Schwirten netzte Steffen Meuer zur Führung für die Veilchen. In der Folge wechselte auch Chemie munter durch. So kam Hilßner zu seinen ersten Minuten im Dress der BSG. Weitere Tore fielen nicht mehr. Chemie hat die Generalprobe vor dem Saisonstart am Freitag gegen Hertha BSC II (28. Juli, 19:00 Uhr, live im Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) verpatzt. Der FC Erzgebirge testet am nächsten Samstag (29. Juli) gegen den 1. FC Köln, bevor es zum Drittliga-Auftakt gegen den FC Ingolstadt geht (Sonntag, 06. August, 19:30 Uhr live im Ticker und Audiostream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App).

Eilenburg schlägt Oberligisten

Am frühen Nachmittag legte bereits der FC Eilenburg einen ordentlichen Abschluss-Test gegen Oberligist SG Union Sandersdorf hin. Der Oberligameister der letzten Saison gewann durch ein Blitz-Tor von Pascal Sauer (1.) und einen späten Treffer durch Lennert Möbius (84.) 2:1. Dennis Brunner erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich (66.).

Das FCE-Eigengewächs Möbius traf damit in allen drei Testspielen und empfiehlt sich so für einen Startelfplatz beim Regionalliga-Auftakt gegen Greifswald (29.07., 13 Uhr). Torschütze Pascal Sauer musste dagegen in der 59. Minute verletzt ausgewechselt werden.

HFC siegt in Stettin

Drittligist Hallescher FC hat zum Abschluss des Trainingslagers in Polen ein Testspiel gegen Pogon Stettin mit 3:2 (1:0) gewonnen. Die Gastgeber setzten dabei sowohl Spieler aus der ersten Mannschaft, die in der ersten Liga kicken, als auch Vertreter aus der zweiten Mannschft, die drittklassig ist, ein. Der HFC ging durch Tunay Deniz vor der Pause in Führung. Besar Halimi erhöhte im zweiten Durchgang für die Saalestädter, doch Pogon glich in der Folge aus. Tom Baumgart setzte den Schlusspunkt unter die Partie. Morgen reist der HFC zurück in die Heimat.

