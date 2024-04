3. Liga Aue bleibt auch gegen Freiburg II ungeschlagen Stand: 06.04.2024 16:13 Uhr

Nach dem unglücklichen 2:2 in Ulm wollte Aue eine Serie starten, um an den Aufstiegsrängen dranzubleiben. Mit dem Schlusslicht zu Gast sollte das möglich sein – doch die Freiburger machten es den Veilchen alles andere als leicht.

Mit Marcel Bär zurück in der Startelf begann das Spiel gegen den SC Freiburg II zunächst ruhig. Nach einer ersten Gefahr vor dem Tor der Gäste (5.), suchten weder die Veilchen noch die Freiburger einen gefährlichen Weg zum Tor. Das Spiel war eher geprägt von kleineren Fehlern im Passspiel und der Suche nach Räumen.

Aue und die Chancenverwertung

Während es Aue zunächst noch nicht gelang, sich Chancen zu erspielen, kamen die Freiburger immer wieder spritzig vors gegnerische Tor. Immer wieder beteiligt: Der starke Mika Baur, der Martin Männel in seinem 520. Spiel für Aue einmal zur Parade zwang (14.) und ihm wenig später den Ball in die Arme legte (17.).

Nach dieser starken Freiburger Phase kam jedoch auch Aue besser ins Spiel – allein, das Thema Chancenverwertung war wieder im Mittelpunkt. Boris Tashchy wollte seinen Angriff offenbar unbedingt allein abschließen, statt einen seiner drei mitgelaufenen Kollegen zu bedienen, und verpasste das Tor (17.). Danach war es zunächst Bär, der per Kopf die Latte traf, von wo der Ball zu Steffen Meuer kam – der das leere Tor nicht traf (24.).

Spiel plätschert über weite Phasen dahin

Unspektakuläre Ruhephasen wechselten sich in der ersten Hälfte mit Chancen auf beiden Seiten ab. Baur blockte einmal Tim Danhof für Maximilian Breunig weg, Männel parierte (28.). Marvin Stefaniaks Chip in den Sechzehner fand keinen Abnehmer (32.) und so plätscherte das Spiel der Halbzeitpause mehr oder weniger entgegen. Das sollte sich in der zweiten Hälfte ändern - auch wenn Aue nach dem Seitenwechsel recht zögerlich startete. Die Hausherren überließen den Freiburgern zunächst den Ball, schoben jedoch hoch und ließen wenig Raum für Angriffe.

Fußballer auf dem Feld

Platzverweis für Freiburg ändert Dynamik

Die Ruhe dauerte aber nur kurz an: Nach wiederholtem Foulspiel sah Hamadi Al Ghaddioui die Gelb-Rote Karte und musste entsprechend das Feld verlassen (52.). Unmittelbar danach ging es richtig los für Aue: Meuer verpasste erst aus dem Rückraum (55.) und musste sich dann Niklas Sauter im Tor der Freiburger geschlagen geben (58.). Bis zum Treffer dauerte es aber nicht lang: Kilian Jakob zog völlig frei aus dem Rückraum ab und traf sehenswert ins rechte Eck (64.).

In der Folge gestaltete sich das Spiel klar und der Tabellensituation angemessen: Die "Veilchen" dominierten den Tabellenletzten nun über weite Strecken. Allein, das nächste Tor fehlte. Stefaniak (66.), Steffen Nkansah (70.) und Mirnes Pepic (77.) hatten allesamt die Möglichkeit, auf 2:0 zu stellen.

Stattdessen kam es, wie es kommen musste: Freiburg glich aus. Nach einem Freistoß köpfte der eingewechselte Johan Manzambi am linken Pfosten ein (82.). Männel war noch dran, konnte aber nichts machen. Sollte wieder ein spätes Gegentor Aue um Punkte bringen? Dieses Mal nicht. Ein weiterer wunderschöner, wenn auch abgefälschter Treffer von Stefaniak entschied das Spiel letzten Endes für den FCE (85.). Damit ist Aue nun drei Spiele in Folge ungeschlagen und hält sich die Minimalchance auf den Aufstieg warm.

Stimmen zum Spiel: