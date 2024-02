3. Liga Arslan fehlen Zentimeter – Dynamo Dresden mit zweiter Niederlage in Folge Stand: 04.02.2024 15:41 Uhr

Dynamo Dresden hat im Aufstiegskampf der 3. Liga die zweite Pleite in Folge kassiert. Beim FC Ingolstadt ging die Elf von Markus Anfang leer aus.

Nächster Rückschlag im Kampf um den Zweitliga-Aufstieg: Dynamo Dresden hat das Duell bei Verfolger FC Ingolstadt am Sonntag mit 1:2 (0:2) verloren. Auch SGD-Comebacker Ahmet Arslan, der zur zweiten Hälfte kam, konnte nicht verhindern, dass das Team von Markus Anfang im vierten Auftritt 2024 bereits zum dritten Mal leer ausging. Auf den Dritten Ulm hat der Tabellenzweite noch fünf Punkte, auf den neuen Vierten Ingolstadt noch sieben Zähler Vorsprung.

SGD-Trainer Markus Anfang

Früher Rückstand durch Mause

Es ging in den ersten 45 Minuten intensiv und schnell hin und her. Beide Teams ließen den Abtast-Modus aus. Es dauerte nur acht Minuten, da lag Dresden schon hinten: Drittliga-Toptorjäger Jannik Mause setzte sich nach einer Ecke gegen Tobias Kraulich und Jonathan Meier durch und ließ Kevin Broll mit einem dynamischen Kopfball keine Chance. Die Anfang-Elf ließ sich davon nicht entmutigen und spielte immer wieder über außen nach vorne. Aus vielversprechenden Gelegenheiten machten die Gäste aber wieder einmal zu wenig.

0:2 vor der Pause

Erinnerungen an die verlorenen Begegnungen gegen Sandhausen und zuletzt gegen Dortmund II kamen schnell auf. Claudio Kammerknecht (14.) und Tom Zimmerschied (16.) verzogen. Die beste Chance ließ Verteidiger Kraulich aus, der nach einer Ecke und einem Fehler von Schlussmann Marius Funk Zentimeter vorbei köpfte (20.). Ingolstadt musste sich auf die Defensive konzentrieren, konterte aber auch. Einer dieser Konter führte dann sogar zum 2:0. Meier verschätzte sich, der Ex-Magdeburger Marcel Costly fand in der Mitte Joker Grönning, der sich um einen Gegner drehte und eiskalt ins linke Eck abschloss (45.). Der dänische Winterneuzugang war erst sieben Minuten vorher zu seinem Debüt gekommen. In der Nachspielzeit verpassten Kammerknecht und Zimmerschied den Anschluss.

Dresdens Niklas Hauptmann (li.) gegen Mladen Cvjetinovic

Arslan Zentimeter am Tor vorbei

Auch in der zweiten Hälfte ging es wild und kämpferisch zu. Beide Mannschaften kamen jetzt nicht mehr ganz so oft durch. Vielleicht war es auch zuweilen eine Sache der Kraft. Dynamo setzte auf Rückkehrer Arslan, der zu Beginn der zweiten Hälfte die Partie ankurbelte, dann aber nicht mehr ganz so auffällig agierte. Am Ende wurde es turbulent. Grönning ließ fahrlässig das 3:0 liegen (78.). Das bestrafte Joker Meißner, der einen Angriff über Broll und Kutschke abschloss (82.). Das mögliche und nicht unverdiente 2:2 vergab Arslan von rechts, der Zentimeter vorbei zielte (89.). In der Nachspielzeit traf Cueto einen freien Kopfball nicht richtig.

