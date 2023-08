Fußball | 3. Liga "Alles positiv" bei Erzgebirge Aue vor dem Spiel bei 1860 München Stand: 31.08.2023 14:30 Uhr

Für den FC Erzgebirge Aue steht die nächste weite Reise an. Die Veilchen müssen zu 1860 München, die nach zwei Niederlagen in Folge gereizt seien, meint FCE-Coach Pavel Dotchev. Eine Niederlage vor der Länderspielpause will er aus Gründen unbedingt vermeiden.

Am Samstag (2. September, 16:30 Uhr live im Audiostream und Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) muss der FC Erzgebirge Aue schon wieder auswärts ran. Der Gegner diesmal: 1860 München. Vor ausverkauftem Haus an der Grünwalder Straße will Veilchen-Coach Pavel Dotchev die positive Stimmung im Team bestätigen.

Männel: "Müssen uns vor niemandem verstecken"

Es gilt, einen Misserfolg vor der Länderspielpause unbedingt zu verhindern. "Eine Niederlage in München würde uns lange ärgern." Nach zwei Pleiten in Folge erwartet Dotchev einen "gereizten" Gegner, der auf eine Reaktion aus ist. Die negativen Ergebnisse der Löwen will FCE-Kapitän Martin Männel jedoch nicht zu hoch hängen. Dennoch: "Wir können von uns sagen, dass wir mit viel Mut, mit viel Selbstvertrauen erst einmal gegen den Ball arbeiten, aber auch als Mannschaft offensiv gut agieren. Wir müssen uns grundsätzlich in dieser Liga vor niemandem verstecken."

Sein Trainer sieht das ähnlich: "Bei uns ist alles gut, alles harmonisch, alles positiv. Man muss das auch sagen, dass alles gut war, aber wir müssen dies jetzt Woche für Woche abrufen. Auch in München: wir müssen noch einmal bereit sein, diese hundertprozentige Leistung abzurufen."

Dotchev: "Schmaler Grat, was die Belastungssteuerung angeht"

Die Woche stand im Zeichen der Regeneration. Dotchev ordnete das ein: "Also auch schon trainieren, aber nicht zu viel. Ein ganz schmaler Grat, was die Belastungssteuerung betrifft. Aber das ist uns gut gelungen bis jetzt." Der Grund für das behutsame Training: Gegen 1860 steht die nächste lange Auswärtsfahrt an.

Vor nicht einmal zwei Wochen ging es für die Veilchen nach Essen (550 km Anfahrt, 1:1), am vergangenen Samstag nach Lübeck (580 km, 1:1). Dazwischen stand noch der hart erarbeitete Heimsieg gegen Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen (2:1) auf dem Plan. "Das war nicht leicht für die Jungs, diese Woche", konstatierte Pavel Dotchev. Und jetzt geht es an die Grünwalder Straße (370 km). Doch bisher sind die Veilchen gut durch die schweren Spiele gekommen, auch was das Personal betrifft. Neben Linus Rosenlöcher fällt nur Ex-Löwe Korbinian Burger mit einer Sprunggelenksverletzung aus.

Kevin Holzweiler trainiert in Aue mit

Ein Spieler könnte Aue demnächst noch verstärken: Bei den Veilchen trainiert derzeit Kevin Holzweiler mit, den Dotchev aus gemeinsamen Zeiten bei Viktoria Köln kennt. Der vereinslose, "spannende Spieler" soll sich ausprobieren, dann sehe man weiter. Zunächst liegt der Fokus eh auf 1860 München und darauf, mit einem positiven Erlebnis in die Länderspielpause zu gehen.

jar