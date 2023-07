Fußball | Regionalliga Abschied beim Chemnitzer FC - Auch Stürmer Ulrich geht Stand: 17.07.2023 10:51 Uhr

Der Chemnitzer FC muss den nächsten Spieler ziehen lassen. Mittelstürmer Michel Ulrich verlässt den CFC nach nur einem Jahr.

Michel Ulrich stürmt künftig nicht mehr für den Chemnitzer FC. Verein und Spieler einigten sich auf die Auflösung des Vertrages. Das gab der CFC am Montag (17.07.2023) bekannt. Wohin es den 23-jährigen Stürmer zieht, ist noch unklar.

Ein Sturmriese, der Anlauf braucht...

Der 1,92 m große Ulrich war in der Kaderschmiede von Hansa Rostock groß geworden und wurde von Ostseestädter nach der U19 für zwei Jahre zum Berliner AK ausgeliehen. In der Hauptstadt brauchte der Sturmriese ein Jahr Anlauf, überzeugte in seinem zweiten Jahr aber mit acht Toren in 35 Spielen. Nach dem Leih-Ende wechselte er letzte Saison zum CFC.

Wirklich rund lief es dabei nicht. Ulrich kam zwar auf 30 Spiele, erzielte aber nur einen Treffer. Gut möglich, dass sein neues Ziel nun seine Geburtsstadt sein könnte. Die Liga bliebe dann zumindest die gleiche.

CFC: Bereits neun Spieler weg

Ulrich ist der neunte Spieler, der die "Himmelblauen" verlässt. Zuvor hatten schon Felix Brügmann (SC Weiche Flensburg), Jakub Jakubov (Greifswalder FC), Kilian Pagliuca (vereinslos), Furkan Kircicek (FV Illertissen), Okan Kurt (vereinslos), Dominik Pelivan (FC Energie Cottbus), Lucas Arnold (vereinslos), Tim Campulka (FC Energie Cottbus) den in Finanznöten steckenden CFC verlassen.

sst/pm