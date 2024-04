Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg will in Rostock die Sieglos-Serie beenden Stand: 21.04.2024 09:02 Uhr

Der 1. FC Magdeburg wartet seit sechs Spielen auf einen Dreier. Am Sonntag will das Team von Trainer Titz im brisanten Kellerduell beim FC Hansa Rostock den Bock umstoßen. Auch beide Fanlager fiebern dem Duell entgegen. 27.500 Fans, darunter 2.600 Magdeburger Anhänger, werden erwartet.

Durch einen Sieg im Ost-Derby bei Hansa Rostock will sich der 1. FC Magdeburg weiter von der Abstiegszone entfernen. "Mit drei Punkten können wir einen wichtigen Schritt machen", sagte FCM-Cheftrainer Christian Titz vor der Zweitliga-Partie am Sonntag (13:30 Uhr im Liveticker und Audiostream) bei den Hanseaten.

Der Tabellen-13. Magdeburg hat mit 33 Punkten aktuell nur zwei Punkte mehr als Hansa (31). Titz warnte vor den Gastgebern: "Ein Team, was sehr wuchtig, sehr kampfstark auftritt." Hansa geht vor allem in der Zweikampf schnörkellos zu Werke und beging in der Liga die meisten Fouls. Titz ist also gewarnt. "Wir treffen auf einen hochmotivierten Gegner, der laufstark und körperlich stark ist. Wir wollen die Zweikämpfe annehmen und bestehen."

Titz: "Unser Spiel durchbringen"

Gerade nach dem Trainer-Wechsel auf Mersad Selimbegovic sieht der FCM-Coach "eine Mannschaft, die mit dem neuen Trainer ihre Spielart ein Stück weit verändert hat, auch eine Mannschaft, die versucht, das Spiel selbst etwas aufzubauen mit zwei spielstarken Sechsern in der Zentrale". Trotz der Rückschläge wie zuletzt trotz personeller Überzahl und 2:0-Führung gegen den Hamburger SV (2:2) will Titz "mit dem Ball selbst das Heft des Handelns in die Hand nehmen und unser Spiel durchbringen". Zudem erwartet er eine gewisse Brisanz: "Wir wissen, dass wir in ein Stadion reinkommen werden, wo eine hitzige Atmosphäre herrschen wird, wo eine Unterstützung für die Heimmannschaft da sein wird."

Hansa-Coach Selimbegovic: "Es wird Action geben"

Rostocks Trainer Selimbegovic versucht das auszublenden. "Es ist gut, wenn wir uns auf das Sportliche konzentrieren. Bei Hertha sind wir mit der Besonderheit des Spiels nicht gut umgegangen", sagte der Hansa-Coach mit Blick auf die klare 0:4-Niederlage vor einer Woche in Berlin. Mit den Magdeburgern erwartet der Coach "eine gute Mannschaft" mit "sehr viel Qualität, Automatismen und sehr guten Individualisten, die vieles in Eins-gegen-Eins oder Eins-gegen-Zwei lösen können. (...). Es wird Action geben. Auch wir haben unsere Ideen und ziehen das durch."

Magdeburgs Herbert Bockhorn (Mitte) erzielte im Hinspiel die zwischenzeitliche 1:0-Führung

Heimbilanz spricht klar für Hansa

Hansa Rostock hat sich in der Vergangenheit als besonders harte Nuss bei Heimspielen für die Magdeburger erwiesen. Seit 2015 gab es lediglich einen Sieg für den FCM. So behielten die Elbestädter im April 2021 in der 3. Liga mit 2:0 die Oberhand. In der aktuellen Saison verlor die Titz-Elf in der Hinrunde im November mit 1:2, wobei Herbert Bockhorn für die frühe FCM-Führung sorgte (4.) sorgte, die Rostock durch den Treffer von Dennis Dressel (46.) und das Eigentor von Connor Krempicki (86.) aber noch drehte.

SpiO/dpa