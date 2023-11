Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg will in Osnabrück die Trendwende schaffen Stand: 23.11.2023 22:23 Uhr

Nur zwei Punkte in acht Spielen: Der 1. FC Magdeburg will endlich raus aus der Ergebniskrise. Am Samstag (13 Uhr im Liveticker und Audio-Stream) hofft das Team von Trainer Titz beim VfL Osnabrück mit einem Sieg die ersehnte Trendwende zu schaffen.

Nach der Länderspielpause ist der 1. FC Magdeburg am Samstag beim Tabellenschlusslicht VfL Osnabrück gefordert. Nach acht sieglosen Spielen soll im mit 15.741 Zuschauern (darunter 1.400 FCM-Fans) ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke der Bock umgestoßen werden. "Wir werden auf einen hochmotivierten Gegner treffen, der sehr viel Intensität ins Spiel reinholen wird. Für uns ist es eine Partie, bei der wir punkten wollen", sagte FCM-Chefcoach Christian Titz am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

FCM-Coach Christian Titz: "Wir haben eine hohe Energie"

Titz: Müssen in Einklang kommen

Im Vorfeld der Partie hat Titz versucht, mit intensivem Training die größten Baustellen innerhalb des Teams zu beseitigen. "Wir trainieren extra Abschlüsse, Umschaltaktionen und wir sprechen mit den Spielern (...) Unser Zwiespalt ist, dass wir unserseits Fehler in der Defensive machen und unsere Chancen offensiv vergeben. Ich sehe aber auch, wie intakt die Gruppe ist. Wir haben eine hohe Energie, einen hohen Spaßfaktor. Jetzt müssen wir alles in Einklang bekommen", sagte Titz, der einen kompakten und kämpferischen Gegner erwartet.

FCM fehlt Quartett - Papa Atik dabei

Beim Tabellenletzten muss der FCM-Coach geich auf mehrere wichtige Spieler verzichten. Mo El Hankouri, Jason Ceka, Jean Hugonet fallen verletzt aus, Daniel Elfadli muss seine Rot-Sperre absitzen. Dafür wird Aris Batik dabei sein. Der Spielmacher fehlte allerdings am Donnerstag im Training, weil er Vater geworden war.

Trainerwechsel beim Gegner spielt keine Rolle

Bei den Gastgebern, die im Gegensatz zu Magdeburg (13 Punkte) lediglich sieben Zähler auf dem Konto haben, ging es zuletzt turbulent zu. Der Tabellenletzte hatte sich in der vergangenen Woche von seinem Aufstiegstrainer Tobias Schweinsteiger getrennt. Als Interimscoach hat Co-Trainer Martin Heck das Team übernommen. Trotz der Neubesetzung auf der Trainerbank glaubt Titz beim Gegner nicht an große taktische und spielerische Veränderungen, zudem schaut der 52-Jährige lieber auf sein Team. "Wir fokussieren uns auf unser Spiel", sagte Titz und gab die Devise vor: "Wir gehen raus und schießen ganz einfach den Ball ins Tor rein. Dann kommt auch das Selbstwertgefühl zurück."

Letztes Duell in 3. Liga

Für beide Teams ist es das erste Duell in der 2. Bundesliga. Im letzten Aufeinandertreffen feierte der FCM im Mai 2022 in der 3. Liga einen 5:1-Kantersieg an der Bremer Brücke, wobei die Magdeburger vier Tore in der zweiten Halbzeit erzielten.

red/dpa