Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg verlängert vorzeitig mit Trainer Titz Stand: 01.01.2024 19:11 Uhr

In seinen drei Jahren als Cheftrainer hat Christian Titz den 1. FC Magdeburg in die 2. Bundesliga geführt und dort etabliert. Obwohl der FCM aktuell gegen den Abstieg spielt, ist der Verein mit Titz' Arbeit so zufrieden, dass sein Vertrag nun vorzeitig verlängert wurde.

Der 1. FC Magdeburg will langfristig mit Cheftrainer Christian Titz zusammenarbeiten. Die Elbstädter haben das nun deutlich gemacht, indem sie den Vertrag des 52-Jährigen vorzeitig verlängerten. Es gibt dabei allerdings mindestens ein Fragezeichen.

Schork: "Verlängerung ist logische Konsequenz"

Der Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg, Otmar Schork, macht keinen Hehl daraus, dass er mit Titz' Arbeit zufrieden ist. Obwohl der FCM nur knapp über der Abstiegszone überwintert, bezeichnet Schork die Vertragsverlängerung als "logische Konsequenz, die bisherige, vertrauensvolle Zusammenarbeit [...] fortzusetzen". Das Innenleben von Mannschaft und Trainer sei weiterhin intakt und zeige keinerlei Verschleißerscheinungen. Deshalb ist Schork zuversichtlich mit Titz "die kontinuierliche Weiterentwicklung fortzuführen."

FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork im Gespräch mit Trainer Christian Titz

Ein Aufstieg und zweimal Klassenerhalt

Tatsächlich scheinen Titz' Verdienste die aktuelle durchaus nicht ungefährliche Tabellensituation zu überstrahlen. In seiner ersten Saison beim FCM führte der 52-Jährige die abstiegsbedrohten Magdeburger zum Klassenerhalt in der 3. Liga, um in der Folgesaison als Meister mit 14 Punkten Vorsprung aufzusteigen. Auch in der 2. Bundesliga schaffte Magdeburg unter Titz den sicheren Klassenerhalt. Nach einem anfänglichen Höhenflug stürzte der FCM in der laufenden Spielzeit zum Hinrundenende aber auf Platz 13 ab, mit drei Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz.

Fokus auf Rückrunde

Titz selbst zeigte sich zufrieden über die Verlängerung. "Ich freue mich, dass wir mit dem Team weiterhin vertrauensvoll zusammenarbeiten", hieß es vom FCM-Trainer in einer Mitteilung des Vereins. Wie lange das neue Arbeitspapier Gültigkeit hat, dazu machten aber weder er noch der Verein Angaben. Stattdessen gab Titz die Vorgabe aus: "Unser Fokus gilt jetzt dem Rückrundenstart." Am Dienstag (2. Januar) ist Trainingsauftakt beim FCM, bevor es vom 4. bis 13. Januar ins Trainingslager nach Belek in die Türkei geht.

red/pm