Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg: Titz hofft auf den Müller-Effekt Stand: 03.01.2024 15:35 Uhr

Mit Rückkehrer Tobias Müller hat der 1. FC Magdeburg die Vorbereitung auf die Rückrunde aufgenommen. Trainer Christian Titz hat klare Erwartungen an seinen ehemaligen Kapitän.

Einen Tag vor dem Aufbruch ins Trainingslager im türkischen Belek hat der 1. FC Magdeburg in einer lockeren Trainingseinheit die Grundlagen für den Start in die Rückrunde der 2. Bundesliga gelegt. Am Mittwoch (03.01.2023) erstmals mit dabei war auch Tobias Müller, dessen Rückkehr zum FCM erst am Vortag bekanntgegeben wurde.

Rückkehrer Müller soll FCM Stabilität geben

Cheftrainer Christian Titz betonte einmal mehr, wie wichtig der Transfer in der Winterpause ist. "Er war bei uns damals eine Stütze und hat uns als Führungspersönlichkeit Stabilität gegeben. Wir haben in ihm einen erfahrenen Spieler, der Mannschaft und Verein kennt", sagte Titz über seinen ehemaligen Mannschaftskapitän, der in den vergangenen anderthalb Jahren bei Magdeburgs Ligakonkurrent SC Paderborn gespielt hatte.

Mit Müller erhofft sich Magdeburg vor allem einen besseren Zugriff im defensiven Zentrum, eine der großen Schwachstellen des FCM in der bisherigen Saison. Müller sei gerade mit seinen physischen Voraussetzungen und seiner Erfahrung der ideale Spieler, um diese Lücke zu schließen, glaubt Titz. "Er ist kopfballstark und bringt verschiedene Qualitäten mit, die uns auf Dauer helfen werden. Und er wird wenig Anpassungszeit benötigen."

Tobias Müller (m.) im Kreise seiner neuen (alten) Mannschaftskameraden beim FCM.

Titz: "Wir sind auf einem guten Weg"

Ob Müller der einzige Neuzugang in diesem Winter beim FCM bleibt, ließ Titz offen. "Wir schließen nichts aus", sagte der 52-Jährige, verwies aber auch auf die Schwierigkeiten, im Wintertransferfenster geeignete Spieler zu finden. Dafür hatte der Magdeburger Fußballlehrer zuletzt selbst Nägel mit Köpfen gemacht und seinen Vertrag vorzeitig verlängert.

Wie lange, das bleibt wie gewohnt ein Geheimnis in Magdeburg. Dass Titz in den vergangenen Jahren sowohl im sportlichen, als auch im infrastrukturellen Bereich erfolgreiche Arbeit geleistet hat, steht dagegen außer Frage. "Wir haben hier ein Konstrukt aufgebaut, mit dem wir auf einem guten Weg sind", betonte Titz.

Verkorkster Jahresabschluss abgehakt

Der neuerliche Klassenerhalt in der 2. Bundesliga würde diesen eingeschlagenen Weg unterstreichen. Und auch wenn die bisherige Spielzeit ihre Höhen und Tiefen für den FCM bereithielt, ist man mit derzeit 20 Punkten voll auf Kurs.

Doch vor allem die 2:3-Niederlage zum Ende des Jahres gegen Fortuna Düsseldorf, als man das Spiel nach eigener Führung noch komplett auf der Hand gab, nagte lange am Trainer. "Es ist kein Geheimnis, dass wir aufgrund der letzten Spiele enttäuscht in die Pause gegangen sind. Ich habe einige Tage gebraucht, um da einen Haken dran zu machen."

Viele Spiele waren in der Art und Weise, wie wir sie gestaltet haben positiv. Aber nicht vom Ergebnis her. Christian Titz | Cheftrainer 1. FC Magdeburg

Steigerungsbedarf sieht Titz daher auch in nahezu allen Mannschaftsteilen. Ein Schwerpunkt im Trainingslager wird aber vor allem auf der Verbesserung der defensiven Stabilität liegen. Das betrifft vor allem "die Art und Weise, wie wir unser Tor verteidigen", so Titz, der auch in der "Effizienz" im eigenen Angriffsspiel noch Luft nach oben sieht. "Viele Spiele waren in der Art und Weise, wie wir sie gestaltet haben positiv", führte Magdeburgs Trainer aus: "Aber nicht vom Ergebnis her."

jsc