Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg mit Stürmerduo nach Braunschweig Stand: 26.01.2024 18:44 Uhr

Luca Schuler und Luc Casteignos sollen am Sonntag beim Auswärtsspiel in Braunschweig für den 1. FC Magdeburg auf Torejagd gehen. Cheftrainer Christian Titz warnt vor der Eintracht, sieht den Tabellen-16. im Aufwind.

Sportlich gehen beide Teams mit viel Rückenwind in das Partnerstadt-Duell. Sowohl Gastgeber Eintracht Braunschweig (2:1-Sieg in Kiel) als auch der 1. FC Magdeburg (1:0-Erfolg gegen Wehen Wiesbaden) sind mit einem Sieg aus den Winter-Startlöchern gekommen. Am Sonntag kommt es nun zum Duell in Braunschweig, die mit 17 Punkten als Tabellen-16. Weiterhin in höchster Gefahr sind. Das Titz-Team liegt sechs Punkte besser auf dem zwölften Platz.

Schuler und Casteignos wieder dabei

Christian Titz sieht den Gegner im Aufwind, nicht nur wegen des Sieges in Kiel. "Sie gehen aus der Tiefe heraus ins Umschaltspiel und stehen hinten kompakt. Wir treffen auf eine Mannschaft, die sich mittlerweile in ihrer Spielart stabilisiert hat", erklärte der Coach auf der PK am Freitag. Die Magdeburger können ihrerseits wohl wieder mit ihren beiden Stürmern Luca Schuler und Luc Casteignos planen. "Stand jetzt ja. Bei Luca wollen wir noch abwarten, er hatte eine hohe Belastung. Es ist aber durchaus vorstellbar", sagte Titz. 2.300 Fans werden die Magdeburger Fußballer nach Braunschweig begleiten.

Braunschweig erwartet dominante Magdeburger

Dort erwartet man 23.500 Zuschauer. Die nach dem Sieg beim Spitzenreiter sicher euphorisch sein werden. Trainer Daniel Scherning erklärte: "Wir haben ein Auswärtsspiel beim Tabellenführer gewonnen, das hat man den Jungs natürlich auch zum Start in die neue Woche angemerkt." Drei Ausfälle stehen bereits fest. Youssef Amyn ist weiter beim Afrika-Cup, Florian Krüger ist krank und Jan-Hendrik Marx wird mit einer Wadenverletzung fehlen. Die Magdeburger erwartet Scherning dominant. "Sie sind in der Lage mit Ball jede Mannschaft in der Liga ein Stück weit zu kontrollieren. Darauf sind wir eingestellt."

rei/pm