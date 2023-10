Fußball | DFB-Pokal 1. FC Magdeburg mit guten Erinnerungen in Kiel Stand: 31.10.2023 16:57 Uhr

Der 1. FC Magdeburg steht endlich mal wieder in der zweiten Runde des DFB-Pokals (1. November, Anstoß 18 Uhr, live im Ticker auf mdr.de und in der "Sport im Osten"-App) . Für den FCM geht es dabei nach Kiel. Gegen Holstein gab es diese Saison bereits ein Erfolgserlebnis.

Nach sechs Spielen ohne Sieg in der Liga geht es für den 1. FC Magdeburg in der englischen Woche nach Kiel zur zweiten Runde des DFB-Pokals. Gegen Holstein dürfte das Team von Christian Titz gute Erinnerungen haben.

Titz warnt vor Kieler Standardstärke

Am dritten Spieltag trat der FCM in Kiel an, lieferte eine tolle erste Halbzeit. Dann gaben die Elbestädter allerdings eine 2:0-Führung aus der Hand, ehe die Blau-Weißen Comebackqualitäten bewiesen und dank zwei Toren von Einwechselspielern mit 4:2 gewannen, Tabellenplatz zwei übernahmen. Seitdem kam aber nur noch ein Sieg dazu.

Jetzt geht es wieder an die Förde. Coach Titz warnt. Kiel sei "eine Mannschaft, die das Spiel aufbaut, wenn man sie lässt. Du musst aufpassen, wenn sie mit ihren schnellen Umschaltbällen kommen. Dann gehen sie mit drei Spielern in die letzte Linie hinein." Dazu seien sie bei Standards gefährlich. Ein Metier, in dem der FCM diese Saison durchaus anfällig war.

Castaignos fehlt länger

Die Verletztenliste der Gäste von der Elbe ist nicht kurz: Mohammed El Hankouri, Julian Pollersbeck, Jean Hugonet, Eldin Dzogovic (Muskelverletzung im Training) und Luc Castaignos (Muskelfaserriss im Oberschenkel) fallen alle aus. Letzterer gar für mindestens drei Wochen. Dafür kehrt Cristiano Piccini zurück und könnte starten.

Gegen Kiel braucht es eine Elf, die ihre Topform abruft. Und sich wieder mal belohnt, hofft Titz: "Fußball ist insgesamt ein Psychospiel. Natürlich ist es etwas anderes, wenn ich in Führung liege und habe dann Torchancen. Dann läuft es immer leichter den Ball auch einmal zu verwandeln." Laufleistung, Zweikampfverhalten, die Anzahl an Sprints, all das stimmt den FCM-Coach zufrieden. Vielleicht setzt Magdeburg das in Kiel in Erfolg um. Es winkt der erste Einzug in die dritte Runde des DFB-Pokals seit 2000.

jar