Fußball | DFB-Pokal 1. FC Magdeburg kann wieder Drama

Sechs Punktspiele ohne Sieg, man sprach bereits von einer kleinen Krise beim 1. FC Magdeburg. Im DFB-Pokal bewies das Team von Trainer Christian Titz, dass es doch noch Drama kann – und zwar mit einem positiven Ausgang.

Der 1. FC Magdeburg kann Drama und kehrt nach einem denkwürdigen Pokalspiel bei Holstein Kiel wieder zurück in die Siegspur. Und auch wenn der 7:6-Erfolg nach Elfmeterschießen glücklich klingt, so haben die Elbestädter doch in der packenden Partie große Nehmerqualitäten bewiesen. FCM-Coach Christian Titz resümierte nach dem Knallerspiel: "Wir haben endlich auch unsere Chancen genutzt, gehen in Führung und haben mit dem 1:0 anderes Selbstvertrauen. Mit dem zweiten Tor wurde das weiter gestärkt. Wir haben gezeigt, zu was wir in der Lage sind. Dann gab es leider die zwei Eigentore und in der Verlängerung mit dem Abpfiff das 3:3. Beim Elfmeterschießen gehört immer Glück dazu, wir sind aber froh, dass wir eine Runde weiterkommen."

Christian Titz: "Das war ein wichtiger Sieg"

Dass ausgerechnet der Ex-Kieler Ahmet Arslan den entscheidenden Elfmeter verwandelte, wollte der Stürmer auch so. "Die Spieler sollten entscheiden, wer wann schießt. Und er sagte, der letzte Ball ist für mich ein interessanter Schuss." Der Stürmer selbst freute sich über seinen Elfer ins Glück: "Ich liebe solche Spiele und Momente. Es gibt auch Tage, wo man hier nicht als Sieger vom Platz geht. Das tut gut."

Allerdings, so sein Coach, hätte Arslan bereits in der Verlängerung knipsen müssen. Denn wenn es etwas am starken Auftritt der Magdeburger zu bemängeln gab, dann, dass man in Kiel nicht den Sack rechtzeitig zugemacht hat. In der ersten Halbzeit hätten gegen da noch indisponierte Gastgeber mehr als die zwei Tore fallen müssen. Und auch in der Extrazeit hatte der FCM nach der 3:2-Führung einige Male die Möglichkeit, den Deckel draufzumachen. Doch am Ende zählt nur der Sieg, der auch noch ordentlich Geld in die Kasse spült. "Siege sind wichtig, geben Selbstvertrauen und Geschlossenheit. Und das war ein wichtiger Sieg."

Eiskalt versenkt Ahmet Arslan den entscheidenden Elfmeter.

Xavier Amaechi trifft und verballert

Ein Mann des Abends war auch Xavier Amaechi, der in der Verlängerung das dritte Magdeburger Tor erzielte, auch wenn er dann im Elfmeterschießen den Ball in die Wolken donnerte. Der 22-Jährige hatte zuvor nur neun Minuten in der 2. Bundesliga gespielt und hatte auch in Regensburg nur wenige Minuten Spielpraxis sammeln können. Magdeburgs Trainer Christian Titz glaubt aber an den Rechtsaußen, der sich in den letzten Wochen im Training aufgedrängt hätte. "Er hat ein enormes Potential mit seiner Geschwindigkeit. Er braucht Zeit, man hat aber zuletzt gemerkt, er ist weit vorn. Wichtig war, dass er Geschwindigkeit auf die letzte Linie bringt."

Samstag nächstes Spektakel beim HSV?

Und so gibt es viele Gewinner an diesem Abend in Kiel. Doch viel Zeit, den Sieg zu genießen, gibt es nicht. Bereits am Samstag wartet ein Gastspiel beim Hamburger SV auf die Magdeburger. Eins dürfte dabei sicher sein: Es wird wieder ein Spektakel.

