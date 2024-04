Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg bricht den Auswärtsbann und holt Big Points in Rostock Stand: 21.04.2024 15:33 Uhr

Großer Jubel beim 1. FC Magdeburg: Die Sachsen-Anhalter feiern dank Effizienz im Angriff und aufmerksamer Defensivleistung einen ganz wichtigen Auswärtserfolg im Ostduell beim FC Hansa Rostock.

Der 1. FC Magdeburg kann doch noch auswärts gewinnen und hat im direkten Kellerduell beim FC Hansa Rostock drei ganz wichtige Punkte um den Klassenerhalt eingefahren. Das Team von Trainer Christian Titz gewann am Sonntagnachmittag (21. April) vollkommen verdient mit 2:0 (2:0). Vor 27.500 Zuschauern im ausverkauften Ostseestadion ebnete Angreifer Luca Schuler (18.) den Weg zum ersten Erfolg auf fremdem Platz seit November 2023. In der Schlussphase der ersten Hälfte erhöhte Verteidiger Daniel Heber per Kopf (40.). Anders als noch in der Vorwoche gegen den HSV ließen die Magdeburger nach Wiederanpfiff nichts mehr anbrennen. Der FCM sprang mit nun 36 Punkten auf Rang zwölf und hat fünf Zähler Vorsprung auf den von Rostock besetzten Abstiegsrelegationsplatz.

