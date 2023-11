Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg beendet Durststrecke: Sieg bei Schlusslicht Osnabrück Stand: 25.11.2023 15:25 Uhr

Der 1. FC Magdeburg hat erstmals nach acht Spielen ohne Sieg wieder einen Dreier eingetütet. Beim Schlusslicht VfL Osnabrück feierte das Team von Trainer Titz einen hochverdienten 2:0-Erfolg. Durch den Sieg klettert der FCM vorerst auf den 13. Tabellenplatz.

Magdeburg dominiert - Osnabrück im Alu-Glück

Magdeburg übernahm von Beginn an die Spielkontrolle und kam zur ersten Gelegenheit durch Baris Atik, der in der 3. Minute einen Schuss nahe der Strafraumgrenze knapp links vorbeisetzte. Die eher defensiv eingestellten Gastgeber, bei denen Martin Heck als Interimscoach auf der Bank saß, wurden in der 11. Minute erstmals gefährlich, als Erik Engelhardt frei im Strafraum zum Abschluss kam, doch Keeper Dominic Reimann stark parierte. Drei Minuten später fiel fast die Magdeburger Führung: Nach einer Eingabe von Amara Conde wollte Niklas Wiemann die Kugel weggrätschen, doch das Spielgerät ging in Richtung eigenes Tor – VfL-Keeper Lennart Grill lenkte den Ball aber gerade noch an die Querlatte. Der VfL, der mit zunehmender Spieldauer mutiger wurde, hatte seine beste Möglichkeit durch Christian Conteh, der in der 25. Minute aus spitzem Winkel abzog, aber erneut in Reimann seinen Meister fand.

Osnabrücks Lukas Kunze (l.) im Zweikampf mit Herbert Bockhorn (FC Magdeburg)

Atik und Schuler lassen Magdeburg jubeln

Nach der Pause bemühte sich Osnabrück um mehr Durchschlagskraft, doch die defensiv disziplinierten Gäste ließen kaum etwas zu. In der 52. Minute schlug der FCM eiskalt zu: Eine starke Flanke von Herbert Bockhorn stoppte Atik erst mit der Brust, ehe der Wirbelwind, der in dieser Woche Papa geworden war, mit dem zweiten Kontakt die Kugel vorbei am Keeper in die Maschen beförderte. Magdeburg blieb mit der Führung im Rücken am Drücker und kam zu weiteren guten Chancen. So verfehlte Xavier Amaechi mit einem Schuss von der Strafraumgrenze das Tor nur knapp (57.). Mehr Erfolg hatte der kurz zuvor eingewechselte Luca Schuler in der 71. Minute, als der Stürmer, der erstmals nicht in der Startelf stand, einen Atik-Freistoß per Direktabnahme zum 2:0 ins Tor weiterleitete. Auch danach dominierte der FCM. Schuler hatte in der 77. Minute sogar den dritten Treffer auf dem Fuß, doch seine erneute Direktabnahme aus Nahdistanz ging über das Osnabrücker Tor.