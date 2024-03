Handball-Bundesliga Wetzlar verliert Krimi gegen den HSV Stand: 23.03.2024 20:46 Uhr

Heim-Niederlage in einer spannenden Partie: Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga gegen den Hamburger SV verloren. Dabei war die Begegnung bis zum Schluss offen.

Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga eine bittere Niederlage kassiert. Die Mittelhessen verloren am Samstag einen echten Krimi vor heimischer Kulisse gegen den Hamburger SV knapp mit 25:27.

In der Partie war die HSG zur Pause noch in Front, die Begegnung war aber die gesamte Spielzeit über extrem ausgeglichen. In der Schlussphase übernahmen die Gäste, die sich in der Tabelle weiter hinter den Mittelhessen befinden, dann die Führung und gaben diese trotz spannender letzter Minuten nicht mehr ab.