Trophy Tour durch Deutschland Trophy Tour: EM-Pokal kommt nach Frankfurt Stand: 27.03.2024 19:26 Uhr

Im Vorfeld zur Fußball-Europameisterschaft tourt der EM-Pokal durch Deutschland. Anfang April ist er in Frankfurt zu sehen - unbeschädigt. Dabei gab es zuletzt in Stuttgart ein kleines Unglück.

In rund zweieinhalb Monaten beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. In zehn Städten wird das Turnier ausgetragen - dabei auch im Frankfurter Waldstadion. Das erste Spiel findet dort am Montag, den 17. Juni statt: Belgien gegen die Slowakei.

Deutlich früher können Fußball-Fans den EM-Pokal bestaunen. Auf der sogenannten "Trophy Tour" macht er am 3. April Halt in Frankfurt und wird im Einkaufszentrum "MyZeil" ausgestellt (6. Stock).

Pokal fiel in Stuttgart herunter

Zuvor war der silberne Henri-Delaunay-Pokal (so lautet der offizielle Name, benannt nach dem französischen Erfinder der Europameisterschaft) in Stuttgart. Dort kam es zu einem kleinen Vorfall: Ein Kind stolperte beim Filmen mit dem Handy und warf den Pokal samt Plexiglasvitrine um.

Beschädigt soll der Pokal, der einen Wert von 15.000 Euro hat, aber nicht geworden aber. Weshalb die Trophy Tour auch wie geplant fortgesetzt werden kann. Beim nächsten Stopp in Frankfurt wird auch der ehemalige Eintracht-Spieler Alex Meier bei einer Art Podiumsdiskussion dabei sein.

Ab 14 Uhr können Fans Autogramme vom "Fußballgott" ergattern, bis 18 Uhr Fotos mit dem Pokal machen. Am besten ohne ihn dabei umzuschmeißen.