Nachfolger von Häfner Timo Kastening führt MT Melsungen als Kapitän aufs Feld Stand: 31.07.2023 16:43 Uhr

Der "absolute Teamplayer" ist nun auch der Kapitän: Timo Kastening wird in der kommenden Saison bei der MT Melsungen die Binde tragen.

Die MT Melsungen geht mit Timo Kastening als Kapitän in die kommende Saison der Handball-Bundesliga (HBL). Wie die Nordhessen am Montag bekanntgaben, übernimmt der Nationalspieler das Amt von Kai Häfner. Der 28 Jahre alte Rechtsaußen Kastening hatte bereits am Sonntag im Testspiel beim Zweitligisten TV Großwallstadt (35:29) seine Mannschaft als Kapitän in die Halle geführt.

"Kastening ist ein Sympathieträger"

"Timo ist ein absoluter Teamplayer – auf wie neben dem Spielfeld", sagte Sportdirektor Michael Allendorf: "Er hat seit jeher großen Wert darauf gelegt, dass innerhalb der Mannschaft eine gute Stimmung herrscht." Kastening sei ein Sympathieträger und sehr beliebt bei den Fans.

Der Kapitänswechsel sei eine bewusste Entscheidung für ihn und keine gegen Häfner gewesen, betonte Allendorf. Manchmal sei es eben an der Zeit, an kleinen Stellschrauben zu drehen, um neue Impulse zu setzen. Unterstützt wird Kastening von Torhüter Nebojsa Simic und Neuzugang Dainis Kristopans.

Aufsichtsrat formuliert ehrgeizige Ziele

Die MT Melsungen hatte in den vergangenen Spielzeiten ihre sportlichen Ziele regelmäßig verfehlt und war nur im Mittelfeld der Bundesliga gelandet. "Wir wollen uns auf lange Sicht in den Top 5 der Liga etablieren", hieß es vor einigen Wochen in einer Erklärung des Aufsichtsrats. Die Nordhessen starten am 27. August gegen Göppingen in die neue HBL-Saison.