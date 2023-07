Eine Woche in Tirol SV Wehen Wiesbaden startet Trainingslager mit Hollerbach und Testspieler Stand: 05.07.2023 17:37 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden bereitet sich in Österreich auf die kommende Zweitliga-Saison vor. Das Team von Markus Kauczinski hat allerdings einige Verletzte zu beklagen.

Beim lockeren Aufgalopp wurde es ungemütlich: Am Anreisetag des SV Wehen Wiesbaden ins Trainingslager in Fügen (Tirol) lagen dichte Wolken über dem Platz, Schauer und Gewitter begleiteten das erste Training.

"In der ersten Einheit lag der Fokus vor allem auf einer kurzen Aktivierung am Ende des langen Anreisetages", beschrieb Trainer Markus Kauczinski den Start. Am Mittwoch wolle man dann "richtig loslegen". Bis zum 12. Juli weilt der SVWW in Österreich.

Reinthaler und Prtajin in Testspiel verletzt

Mit dabei ist auch der umworbene Stürmer Benedict Hollerbach. Der SVWW blickt dem Verhandlungs-Poker um den Helden aus den Relegationsspielen, an dem gerade Union Berlin baggert, gelassen entgegen. "Wenn nicht wirklich ein gutes Angebot kommt, dann bleibt er hier", hatte Kauczinski nach dem Testspiel-Auftakt gegen Biebrich (5:1) am vergangenen Wochenende gesagt.

Jenes Testspiel haben nicht alle Wiesbadener Spieler heil überstanden: Abwehrmann Max Reinthaler und Stürmer Ivan Prtajin haben sich jeweils einen Muskelfaserriss zugezogen. Auch die noch verletzten Bjarke Jacobsen, Arthur Lyska und Emanuel Taffertshofer absolvieren aktuell nur individuelles Training.

Mesenhöler spielt beim SVWW vor

Mittendrin ist dagegen ein Testspieler: Keeper Daniel Mesenhöler, zuletzt in Halle aktiv, will sich für einen Vertrag beim SVWW empfehlen. Er könnte das Torwartteam komplettieren.

Kauczinski fasste die Ziele des Trainingslagers im Vorfeld so zusammen: "An der Fitness arbeiten, aber auch an der Abstimmung im taktischen Bereich. Gerade, was das Spiel nach vorne angeht." Eine erste Standortbestimmung wird das Spiel gegen den FC Nordsjaelland aus Dänemark am Samstag (11 Uhr) sein.