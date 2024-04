Verkehrsbehinderungen am 1. Mai Sperrungen und Bahn-Ausfälle rund ums Radrennen Eschborn-Frankfurt 2024 Stand: 29.04.2024 06:54 Uhr

Wenn am 1. Mai mehrere tausend Radsportler durch den Taunus und Frankfurt flitzen, heißt das für Auto- und Bahnfahrer nichts Gutes. Ein Überblick über die Sperrungen und Einschränkungen rund um Eschborn-Frankfurt.

Das Radrennen Eschborn-Frankfurt (ab 12 Uhr im hr-fernsehen sowie im hessenschau.de-Livestream) wird sich auch in diesen Jahr am 1. Mai wieder auf den Straßen- sowie auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auswirken. In Zusammenarbeit mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und der lokalen Nahverkehrsgesellschaft traffiQ informieren die Organisatoren im Vorfeld des Rennens über die wichtigsten Sperrungen, Änderungen und Umleitungen. Eine Übersicht.

Wegen der Sperrungen entlang der Strecke in Eschborn, Frankfurt sowie im Taunus werden Reisende gebeten, ihre Wege am 1. Mai im Vorfeld zu planen. S- und U-Bahnen sollen an diesem Tag größtenteils ungehindert und nach Fahrplan verkehren. Wer zum Zielbereich an der Alten Oper möchte, kommt mit S- und/oder U-Bahnen gut hin und auch wieder zurück.

Die S-Bahn-Station Taunusanlage, an der die Linien S1 bis S6, S8 und S9 halten, ist nur wenige Meter vom Zielbereich entfernt. Praktisch direkt unter der Ziellinie, an der Station Alte Oper, halten die U-Bahn-Linien U6 und U7.

U-Bahnen

Die U-Bahn-Linien U4, U6 und U7 fahren mit zusätzlichen Wagen, die U4 und die U6 fahren zudem öfter.

Linie U3 (Ginnheim – Oberursel Hohemark): Die U3 ist von 9 bis 13.30 Uhr nur zwischen Ginnheim und Oberursel Bahnhof unterwegs.

Straßenbahnen

Linie 11 (Fechenheim Schießhüttenstraße – Höchst-Zuckschwerdtstraße): Die Linie 11 verkehrt von 8 bis 18 Uhr im 15-Minuten-Takt in zwei Abschnitten: Zwischen der Zuckschwerdtstraße in Höchst und dem Hauptbahnhof sowie zwischen der Schießhüttenstraße in Fechenheim und Zoo.

Linie 12 (Fechenheim Hugo-Junkers-Straße – Schwanheim Rheinlandstraße): Gleiches gilt für die Linie zwölf. Auch hier gibt es zwischen 8 und 18 Uhr zwei Abschnitte: Zwischen der Rheinlandstraße in Schwanheim und Hauptbahnhof Südseite sowie zwischen Gravensteiner-Platz und Hugo-Junkers-Straße.

Linie 14 (Gallus Mönchhofstraße – Bornheim Ernst-May-Platz): Die Linie 14 verkehrt zwischen 8 und 18 Uhr zwischen Gustavsburgplatz und Südbahnhof/Bruchstraße über Stresemannallee/Gartenstraße.

Linie 16 (Ginnheim – Offenbach Stadtgrenze): Die Straßenbahnlinie 16 ist zwischen 8 und 18 Uhr nur zwischen Ginnheim und Westbahnhof unterwegs.

Linie 17 (Rebstockbad – Neu-Isenburg Stadtgrenze) Die Linie 17 verkehrt von 8 bis 18 Uhr nur zwischen Neu-Isenburg und Hauptbahnhof (Südseite).

Ebbelwei-Express: Der Ebbelwei-Express der VGF bleibt an diesem Tag im Depot.

Busse

Linie M32 (Ostbahnhof – Westbahnhof): Die Metrobuslinie M32 verbindet von 6 bis 14 Uhr nur den Ostbahnhof und das Polizeipräsidium an der Miquel-/Adickesallee.

Linie M34 (Gallus Mönchhofstraße – Bornheim Mitte): Die Metrobuslinie M34 verkehrt von 6 bis 16 Uhr zwischen Bornheim Mitte und Hausener Weg, von 16 Uhr bis 18 Uhr zwischen Rödelheim Bahnhof und Bornheim Mitte, sowie von 8 bis 18 Uhr zwischen Mönchhofstraße und Leonardo-da-Vinci-Allee.

Linie M36 (Sachsenhausen Hainer Weg – Westbahnhof): Die Metrobuslinie M36 fährt von 6 Uhr bis 18 Uhr nur zwischen Hainer Weg und Südbahnhof.

Linie 50 (Unterliederbach West – Bockenheimer Warte): Die Linie 50 fährt von 6.00 bis 18 Uhr nur zwischen Unterliederbach und Rödelheim Bahnhof.

Linie 58 (Eschborn West – Flughafen Terminal 1): Die Linie 58 verkehrt von 5 bis 18 Uhr nur zwischen Friedhof Höchst und Flughafen Terminal 1.

Linie 64 (Ginnheim – Baseler Platz): Die Linie 64 fährt am 30. April ab 10.30 Uhr und am 1. Mai nur zwischen Ginnheim und Miquel-/Adickesallee.

Linie M72 (Nordwestzentrum – Rödelheim Bahnhof): Die Metrobuslinie M72 wird von 6 bis 16.30 Uhr eingestellt. Dafür fährt die weitgehend parallel verlaufende M73 ab 8 Uhr zwischen Westbahnhof und Nordwestzentrum öfter.

Linie 75 (Bockenheimer Warte – Uni Campus Westend – Bockenheimer Warte): Die Linie 75 entfällt komplett.

Linie 89 (Erzbergerstraße – Leonardo-da-Vinci-Allee): Die Linie 89 verkehrt von 6 bis 18 Uhr zwischen Erzbergerstraße und Europaviertel West.

Straßenverkehr

Sperrungen im Bereich Frankfurt

Gesperrte Straßen im Bereich "Einfahrt Frankfurt West": 1. Mai, ca. 8 bis ca. 17 Uhr Lorscher Str. > Reichsburgstraße > Auf der Insel > Rödelheimer Landstraße > Ludwig-Landmann Str. > Katharinenkreisel (nördlich) > Theodor-Heuss-Allee > Ludwig-Erhard-Anlage > Friedrich-Ebert- Anlage > Mainzer Landstraße

Gesperrte Straßen im Bereich "Ausfahrt Frankfurt Nord": 1. Mai, ca. 8.15 bis 13.30 Uhr Zeppelinallee > B8 > Miquelallee > Rosa-Luxemburg-Str.

Gesperrte Straßen im Bereich "Bockenheimer Landstraße": 1. Mai - ca. 6 bis 14 Uhr Bockenheimer Landstraße zwischen Senckenberganlage und Feuerbachstraße

Gesperrte Straßen im Bereich Rundkurs: 1. Mai, ca. 6 bis 19 Uhr Bockenheimer Landstraße > Taunusanlage > Untermainbrücke > Schaumainkai > Alte Brücke > Mainkai > Neue Mainzer Str. > Hochstr. > Eschersheimer Landstraße > Grüneburgweg > Reuterweg

Gesperrte Straßen im Bereich Ziellinie: 30. April 12 Uhr - 2. Mai 1 Uhr zwischen Bockenheimer Anlage und Bockenheimer Landstraße

Hinweis: keine vollständige Auflistung der gesperrten Straßen

Infos im Netz und am Servicetelefon

Auf der offiziellen Webseite des Radrennens Eschborn-Frankfurt sammeln die Veranstalter des Radklassikers alle Verkehrsinformationen, die für den 1. Mai wichtig sind. Dort gibt es auch eine interaktive Karte, die Straßensperrungen, Sperrzeiten, Schleusen und Umfahrungsoptionen entlang der Rennstrecke zeigt.

Zusätzliche Anfragen werden per Mail unter info@eschborn-frankfurt.de sowie am Servicetelefon unter 0800-5892007 beantwortet. Diese Nummer ist zu folgenden Zeiten geschaltet: vom 29.04.23 bis 30.04.23 zwischen 9 und 17 Uhr sowie am 1. Mai zwischen 7 und 18.30 Uhr.

Das Servicetelefon des RMV ist unter 069-24248024 erreichbar. Die Hotline, an der es aktuelle Infos zu Fahrplänen und Umleitungen gibt, ist täglich rund um die Uhr besetzt.