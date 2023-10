Souveräner Sieg im Rückspiel Eintracht Frankfurt Frauen ziehen in Champions League ein Stand: 18.10.2023 20:20 Uhr

Mit einem deutlichen Sieg im Rückspiel bei Sparta Prag schaffen die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt den Sprung in die Gruppenphase der Champions League.

Die Reise durch Europa geht jetzt erst so richtig los. Die Fußballerinnen der Eintracht haben am Mittwochabend das Qualifikations-Rückspiel bei Sparta Prag mit 3:0 (3:0) gewonnen. Damit ziehen die Frankfurterinnen in die Gruppenphase der Champions League ein. Barbara Dunst erzielte in der ersten Hälfte mit drei wuchtigen Treffern einen Hattrick (18., 33., 43.).

Um den souveränen 5:0-Erfolg des Hinspiels über die Ziellinie zu bringen, nahm Frankfurts Trainer Niko Arnautis, wie angekündigt bei der Startelf ein paar Veränderungen vor. Diese betrafen allesamt die rechte Seite: Nadine Riesen, Lisanne Gräwe und Carlotta Wamser begannen anstelle von Pia-Sophie Wolter, Nicole Anyomi und Géraldine Reuteler, die zunächst auf der Bank Platz nahmen.

Wechsel von Arnautis gehen auf

Diese Wechsel zeigten schnell Wirkung: In der 18. Minute drang Riesen stark über rechts in den Strafraum der Pragerinnen ein, brachte den Ball von der Grundlinie aus in den Rücken der Abwehr und dort versenkte Dunst zur frühen 1:0-Führung.

Die bis dato eh schon vor Selbstbewusstsein strotzenden Frankfurterinnen übernahmen fortan komplett das Heft des Handels und schnürten die Tschechinnen in die eigene Hälfte. Verena Hanshow war es, die in der 29. Minute mit einem satten Distanzschutz die 1.500 Zuschauer zum Raunen brachte, doch Prags Torfrau Sydney Schneider konnte den Einschlag noch abwehren.

Dunst schnürt den Hattrick

Vier Minuten später gab es für sie dann aber nichts mehr zu halten: Die Eintracht nutzte einen Stockfehler im Mittelfeld und schaltete über Lara Prasnikar und Dunst schnell um, die dann ihren zweiten Treffer des Abends markieren konnte (33.). Genau dieses Frankfurter Duo sorgte in der 43. Minute dann für die Entscheidung in dieser Partei, als Dunst aus elf Metern ihren Hattrick perfekt machte und so für die 3:0-Pausenführung sorgte.

Im zweiten Durchgang machte die Eintracht dort weiter, wo sie aufgehört hatte: Viel Ballbesitz und offensiver Fußball. Dazu kamen einige Abschlüsse aus der zweiten Reihe, wie zum Beispiel von der eingewechselten Shekiera Martinez in der 68. Minute.

Auslosung der Gruppenphase am Freitag

Mit der zusammen gerechneten 8:0-Führung im Rücken nahm die SGE in der Folge den Druck sichtbar heraus und ging auf Kurs Kräfte-Sparen. Als Schiedsrichter Abigail Byrne nach 93 Minuten die Partie abpfiff, fielen sich die Frankurter Spielerinnen vor Freude in die Arme und feierten vor den über 100 mitgereisten Fans aus Hessen.

Die Gruppenphase der Womens Champions League startet Mitte November. Auf wen die Eintracht treffen wird, entscheidet sich am kommenden Freitag: Ab 13 Uhr findet die Auslosung statt. Zwei Tage später (Sonntag, 16 Uhr) empfangen die Frankfurterinnen in der Liga den Tabellenvorletzten aus Duisburg.