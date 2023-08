HSG Wetzlar mit Kracher zur Saisoneröffnung Saisoneröffnung bei der HSG Wetzlar: PSG als Dankeschön an die Fans Stand: 18.08.2023 07:25 Uhr

Nach einer völlig verkorksten Spielzeit ist die HSG Wetzlar in der neuen Saison auf Wiedergutmachung aus. Mit Paris Saint-Germain empfangen die Mittelhessen zur Generalprobe ein echtes Schwergewicht. Leichter werden die Aufgaben danach aber nicht gerade.

Einige der besten Handballer der Welt tummeln sich am Freitag in Mittelhessen. Für das letzte Testspiel der Vorbereitung hat sich Bundesligist HSG Wetzlar nämlich Paris St. Germain eingeladen. Beim französischen Serien-Meister und Champions-League-Dauergast spielt unter anderem der mehrfache Welt-Handballer Nikola Karabatic. "Da erwartet uns die Crème de la Crème", freut sich auch HSG-Geschäftsführer Björn Seipp im Gespräch mit dem hr-sport und ergänzt: "Das Spiel ist ein Dankeschön an die Fans für die treue Unterstützung in der letzten Saison."

In der hatte die HSG nämlich eigentlich feiern wollen. Das 25. Bundesliga-Jahr in Folge wurde dann aber zu einem Horror-Erlebnis. Wetzlar spielte seine schlechteste Saison aller Zeiten und schaffte gerade so eben noch den Klassenerhalt. Jetzt soll alles besser werden, verspricht Seipp.

PSG als "super Gradmesser"

Ein großer Faktor soll Frank Carstens sein. Der neue Trainer soll endlich die nötige Ruhe in den Verein bringen. Ein paar neue Spieler hat er auch schon um sich geschart. Vor allem auf der wichtigen Kreisläufer-Position ist die HSG in diesem Jahr mit Vladimir Vranjes und Rasmus Meyer Ejlersen etwas besser aufgestellt.

"Wir wollen immer unsere Leistung bringen, immer ans Limit kommen“, sagt Carstens dem hr-sport. Paris ist da genau der richtige Generalproben-Gegner. "Es ist wichtig, dass die Spieler Selbstvertrauen tanken können. PSG ist ein super Gradmesser, das wird spannend", so Carstens.

Zwei Kracher zum Liga-Auftakt

Das scheint auch der Wetzlarer Anhang zu finden. Rund 2.500 Karten sind für das Testspiel bereits verkauft. Die Unterstützung der Fans ist aber auch in den folgenden Wochen bitter nötig. Denn leichter werden die Gegner der HSG nicht unbedingt.

In der Bundesliga geht es zum Auftakt direkt mit zwei Schwergewichten weiter: am Freitag (25. August, 19 Uhr) zu Hause gegen den Champions-League-Sieger aus Magdeburg, am 3. September (16.30 Uhr) auswärts bei Bundesliga-Titelverteidiger THW Kiel. Alles andere als zwei Auftaktniederlagen wäre für Wetzlar eine riesige Überraschung. Eine weitere Horror-Saison soll es dennoch nicht geben in Mittelhessen. Crème de la Crème hin oder her.