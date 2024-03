Niederlage gegen den Spitzenreiter Eintracht-Frauen verlieren unglücklich gegen die Bayern Stand: 09.03.2024 14:58 Uhr

Gut gespielt, dennoch verloren: Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben trotz starker Leistung gegen den FC Bayern eine Niederlage kassiert. Für die Hessinnen ist es in der Bundesliga bereits die dritte Niederlage in Folge.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Bundesliga eine Niederlage kassiert. Die Hessinnen verloren am Samstag gegen den Tabellenführer aus München mit 1:2 (0:1). Nach dem 0:1 durch Klara Bühl (21.) konnte Laura Freigang den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen (67.), ehe Lea Schüller zum Siegtreffer für den FCB traf (77.).

Die Anfangsphase gehörte dabei komplett dem FC Bayern. Die Münchnerinnen bestimmten das Spielgeschehen, Stina Johannes im Eintracht-Tor musste mehrmals retten. In der 21. Minute war es dann aber soweit: Bühl traf nach Flanke von Pernille Harder zum zu diesem Zeitpunkt verdienten 1:0. Erst danach wachten die Frankfurterinnen auf und hatten im Anschluss bis zur Halbzeit mehr von der Partie. Die beste Chance vergab Freigang in der 42. Minute, als ein Kopfball von ihr kurioserweise gleich zweimal die Latte berührte.

Dritte Bundesliga-Niederlage in Folge

Auch im zweiten Abschnitt waren die Hessinnen zunächst die aktivere Mannschaft. In der 67. Minute wurde das dann endlich belohnt, als Freigang zum verdienten 1:1 einschob. Und gerade, als die Eintracht auf das 2:1 drängte, ging der Gast aus München wieder in Führung. Schüller traf aus dem Nichts in der 77. Minute. Im Anschluss drängte das Team von Trainer Niko Arnautis auf den Ausgleich, der aber nicht mehr gelingen wollte. Für die Frankfurterinnen war es die bereits dritte Niederlage in der Bundesliga in Folge.