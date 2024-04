Mit 40 Jahren Eintracht Frankfurts Makoto Hasebe hört im Sommer auf Stand: 17.04.2024 13:54 Uhr

Eintracht-"Methusalem" Makoto Hasebe sagt im Sommer "Sayonara". Mit 40 Jahren beendet der Japaner seine Profilaufbahn. Der Eintracht will er aber erhalten bleiben.

Nach 22 Jahren ist Schluss. Eintracht-Profi Makoto Hasebe wird seine Karriere, die 2002 bei den Urawa Red Diamonds in Japan begann, im Sommer beenden. Das verkündete der inzwischen 40-Jährige auf einer Pressekonferenz am Mittwoch (17.04.2024).

"Ich blicke mit Stolz darauf, was ich in all den Jahren erleben und erreichen konnte. Vor allem die Zeit bei Eintracht Frankfurt war von zahlreichen unvergesslichen Momenten geprägt, die ich nie vergessen werde", sagte Hasebe, der nach der Saison erst einmal eine kleine Pause einlegen und mit der Familie auf Reisen gehen möchte. Den Hessen wird er aber weiter erhalten bleibt.

Job-Angebot im Nachwuchsbereich

Die Eintracht hat Hasebe ein Angebot vorgelegt, sein Wissen an den Frankfurter Nachwuchs weiterzugeben. Über die genaue Aufgabenbeschreibung möchte die Eintracht zu einem späteren Zeitpunkt informieren. Man sei noch in Gesprächen. "Stand jetzt bleibe ich bei der Eintracht. Darüber bin ich sehr, sehr froh", so Hasebe, der auch mit einem Platz in der Legenden-Mannschaft liebäugelt.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zeigte sich erfreut, dass der 40-Jährige in Frankfurt bleiben wird. "Makoto kann auf eine Karriere als Vorzeigeprofi zurückblicken, er war stets ein großes Vorbild für viele Spieler. Wir freuen uns, dass er unserem Verein erhalten bleibt, um seine langjährige Erfahrung an unsere Nachwuchsspieler weiterzugeben", so Krösche.

Rekordspieler und Titelsammler

Hasebe wechselte im Sommer 2014 vom 1. FC Nürnberg nach Frankfurt. Mit der Eintracht gewann er 2018 den DFB-Pokal und 2022 die Europa League. Mit dem VfL Wolfsburg, seiner ersten Station in Deutschland, wurde er 2009 deutscher Meister. Die japanische Nationalmannschaft führte er bei der WM 2010, 2014 und 2018 als Kapitän an.

Für die Eintracht stand der Musterprofi 303 Mal auf dem Feld. Vier Mal in der Champions League, was Hasebe als Traum bezeichnete. In 234 Bundesligaspielen für die Hessen ezielte der Defensivspezialist zwei Tore und bereitete fünf weitere vor.

Der Japaner ist Rekordspieler der Hessen. Kein anderer Frankfurter war bei einem Einsatz älter. "Ich bin sehr stolz, dass ich Rekordspieler bin", sagte Hasebe, als er im Hessenderby gegen Darmstadt 98 zum Saisonauftakt den Rekord gebrochen hatte.