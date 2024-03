Knapper Sieg beim Schlusslicht Eintracht Frankfurt Frauen machten es nach Blitzstart in Duisburg unerwartet spannend Stand: 17.03.2024 20:48 Uhr

Die Eintracht Frankfurt Frauen haben in der Fußball-Bundesliga am Sonntag den fest eingeplanten Sieg beim Schlusslicht MSV Duisburg geholt. Nach einem schwindelerregenden Auftakt machte es eine spektakuläre Einzelaktion noch mal spannend.

Mit einem 2:1 (2:0)-Sieg in Duisburg fuhren die Hessinnen am Sonntag standesgemäß drei Punkte in der Fußball-Bundesliga der Frauen ein. Nicole Anyomi (1.) und Barbara Dunst (4.) brachten die Frankfurterinnen mit einem Blitzstart 2:0 in Führung. Vanessa Fürsts spektakulärer Anschlustreffer (63.) war zu wenig, um den Erfolg noch in Gefahr zu bringen.

Nachdem die Frankfurterinnen in nur vier Minuten den Ton für die Begegnung gesetzt hatten, hatten sie zunächst wenig Mühe, das Spiel zu verwalten und ließen den Sonntagabend gemächlich angehen. So blieb es bis zur Pause bei der 2:0-Führung gegen Zebras, die wenig entgegenzusetzen hatten.

Ein Kunstschuss zum Anschluss

Eine kuriose Szene rüttelte dann aber doch noch mal an der vermeintlichen Überlegenheit der Frankfurterinnen: Fürst legte eine Ecke direkt über Torhüterin Stina Johannes hinweg ins Tor (63.). Mehr als der Anschlusstreffer war für die Duisburgerinnen aber nicht mehr drin.

Eintracht Frankfurt bleibt mit dem Sieg und nun 29 Punkten auf Tuchfühlung mit der TSG Hoffenheim auf Tabellenplatz drei (30 Punkte). Nächster Gegner der SGE in der Bundesliga ist am Montag, 25. März (19.30 Uhr) Werder Bremen.