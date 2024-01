Eintracht-Neuzugang kann sofortige Hilfe sein Donny van de Beek kann sofortige Hilfe für Eintracht Frankfurt sein Stand: 03.01.2024 18:53 Uhr

Von der Bank bei Manchester United zum Hoffnungsträger bei Eintracht Frankfurt. Neuzugang Donny van de Beek soll bei den Hessen die Offensive beleben. Bei seiner Vorstellung machte er Hoffnung darauf, dass das ganz schnell passieren könne.

Alle Augen und Kameralinsen waren am Mittwochmittag auf Donny van de Beek gerichtet. Der Mittelfeldspieler ist der erste Neuzugang von Eintracht Frankfurt in diesem Winter. Mindestens bis Saisonende wird der 26-jährige Niederländer das Trikot der Hessen tragen - bis dahin gilt seine Leihe. Im Anschluss besitzen die Hessen eine Kaufoption.

Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nannte van de Beek die Eintracht einen "großen Klub" und Frankfurt "die richtige Adresse". In den ersten beiden Trainingseinheiten habe er zudem schon gute Gespräche mit seinen neuen Mitspielern geführt.

Neue Schaltzentrale im Mittelfeld der Eintracht?

Einer davon ist Mario Götze. Gemeinsam mit ihm könnte Donny van de Beek die neue Schaltzentrale im Frankfurter Mittelfeld bilden. Einen kurzen Plausch hatten die beiden bereits im Kraftraum der Eintracht. Um taktische Feinheiten ging es dabei noch nicht, vielmehr habe man "über normale Dinge gesprochen", so der Niederländer. Weiter lobte er Götze als einen "sehr guten Spieler".

Wenn es nach van der Beek geht, wird er künftig - ähnlich wie Götze - eine Position im zentralen Mittelfeld der Frankfurter einnehmen. Er habe zwar schon als Sechser gespielt, aber "die Achter- oder Zehner-Position wird meine beste Position sein", stellte der Neuzugang fest.

Auf den Positionen sechs bis zehn wird sich absehbar eine Lücke auftun, denn mit Ellyes Skhiri und Farès Chabi sind momentan zwei zentrale Mittelfeldspieler der Eintracht beim Afrika-Cup dabei.

"Ich hatte sofort ein gutes Gefühl"

Trainer Dino Toppmöller hat mit dem Niederländer also eine neue Option für diese offenen Positionen. Generell habe sich der Eintracht-Coach um van de Beek bemüht: "Er hat mir gesagt, in welcher Rolle er mich sieht. Ich hatte sofort ein gutes Gefühl", erklärte der 26-Jährige.

Positiv zeigte sich der Niederländer aber nicht nur gegenüber seinem neuen Klub und den eigenen Gefühlen, sondern auch gegenüber seiner körperlichen Verfassung. Trotz dessen, dass er bei Manchester United zuletzt nicht zum Einsatz kam, habe er in den vergangenen Monaten "hart trainiert" und fühle sich daher "körperlich gut".

Von Christiano Ronaldo gelernt

Dabei stand der Rechtsfuß bei Manchester United noch vor zwei Jahren neben Superstar Christiano Ronaldo auf dem Trainingsplatz. "Ronaldo ist sehr professionell und ein Vorbild für jeden. Das hilft, wenn du mit Spielern zusammen trainierst, die eine Menge erreicht haben", so van de Beek.

Bei der Eintracht will er diesen Erfahrungsschatz teilen und könnte am Freitag (13 Uhr) beim Testsspiel gegen den SC Freiburg schon zum Einsatz kommen. Bereits eine Woche später geht es bei RB Leipzig in der Bundesliga weiter. Viel Zeit für Eingewöhnung bleibt also nicht.