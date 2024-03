Kein vorzeitiger Halbfinal-Einzug DEL2: Kassel Huskies gehen gegen die Lausitzer Füchse baden Stand: 22.03.2024 22:14 Uhr

Nichts war's mit dem vorzeitigen Einzug in das Playoff-Halbfinale der DEL2: Die Kassel Huskies haben gegen die Lausitzer Füchse ihren ersten Matchball vergeben. Dabei sah nach dem ersten Drittel alles nach einem Sieg aus.

Die Kassel Huskies haben in der DEL2 den ersten Matchball für den Playoff-Halbfinal-Einzug vergeben. Die Schlittenhunde verloren gegen die Lausitzer Füchse am Freitagabend am Ende deutlich mit 3:6. In der Best-of-seven-Serie steht es damit nur noch 3:2 für die Huskies.

Im Spiel sah nach dem ersten Drittel alles nach einem Sieg für die Huskies aus, die Schlittenhunde führten mühelos mit 2:0. Ab dem zweiten Drittel gelang den Nordhessen aber gar nichts mehr, die Füchse drehten die Partie erst im zweiten Drittel und bauten nach einem zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich der Huskies die Führung im Schlussdrittel sogar noch aus. Spiel Nummer sechs findet nun am Sonntag (17 Uhr) in Weißwasser statt.