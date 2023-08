Das Wichtigste zum Eintracht-Spiel gegen Darmstadt Das Wichtigste zum Eintracht-Spiel gegen Darmstadt: Derbyzeit! Stand: 20.08.2023 09:30 Uhr

Endlich geht die Liga wieder los, und dann auch noch mit einem Derby. Bei Eintracht Frankfurt passt die Stimmung, im Spiel gegen Darmstadt 98 könnte außerdem Außerordentliches passieren.

Die Bundesligasaison 2023/24 startet, und das direkt mit einem Derby: Eintracht Frankfurt empfängt am Sonntag (17.30 Uhr) den Lokalrivalen SV Darmstadt 98.

Die Ausgangslage

Wenn man das nur wüsste. Zwar machte die Eintracht vor allem in den letzten Testspielen eine ordentlichen Eindruck und schlug Regionalligist Lok Leipzig im Pokal dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit letztlich souverän. Aber Bundesliga ist Bundesliga und eben ein ganz anderer Schnack. Spieler und Trainer sind indes optimistisch, die Laune im Verein ist gut. "Die Mannschaft ist stärker geworden. Wir haben uns in der Breite verbessert", sagte Keeper Kevin Trapp unter der Woche.

Beim Gegner aus Darmstadt sieht das ein wenig anders aus. Die Lilien scheiterten in der ersten Pokalrunde am Regionalligisten FC Homburg, und das überraschend klar mit 0:3. Grund genug für Präsident Rüdiger Fritsch, um das Umfeld bereits vor dem ersten Bundesligaspiel zur Ruhe zu mahnen. Auch das muss für den Bundesligastart nichts bedeuten, das weiß man auch bei der Eintracht. "Man darf nicht den Fehler machen, Darmstadt zu unterschätzen. Pokalspiele sind nicht wirklich aussagekräftig", warnte Trapp.

Das Personal

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller kann bei seinem Bundesliga-Debüt als Cheftrainer aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Lucas Alario fällt noch aus, ansonsten treten die Hessen mit voller Kapelle an. Auch Randal Kolo Muani und Kevin Trapp, die unter der Woche mit Magenproblemen bzw. leichten Erkältungssymptomen zu kämpfen hatten, sind an Bord.

Auch die Lilien können in Bestbesetzung ins Derby gehen, aktuell stehen Trainer Torsten Lieberknecht alle Spieler zur Verfügung.

So könnte die Eintracht spielen: Trapp - R. Koch, Hasebe, Pacho - Buta, Skhiri, Max - M. Götze, Hauge, Dina Ebimbe - Kolo Muani

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Wir erwarten einen Gegner, der über das Kollektiv kommt, sich in jeden Zweikampf wirft und gleichzeitig spielerische Qualitäten hat. Die Standards sind sehr gut. Wir sollten nicht den Fehler machen, uns von deren Pokalaus blenden zu lassen."

Torsten Lieberknecht: "Wir haben die Eintracht in ihren Vorbereitungsspielen sowie im DFB-Pokal analysiert. Frankfurt spielt sehr komplex, kann mit Dreier- und Viererkette agieren und haben natürlich insgesamt eine extrem hohe individuelle Qualität."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Bleibt er? Geht er? Und was war da los in Leipzig? Aktuell dreht sich bei der Eintracht mal wieder alles um Randal Kolo Muani. Der Franzose ist nach seiner Sahnesaison 2022/23 zum Superstar aufgestiegen und wird heftig von Paris St. Germain umworben, die Eintracht hat ihm ein 100-Millionen-Euro-Preisschild umgehängt und sondiert den Markt nach potentiellen Nachfolgern für den Sturm. Und Muani? Schoss im Pokal in Leipzig ein Tor, blieb ansonsten aber eher blass. Weil ihn die Situation belastet? Oder verbietet sich eine solche Ferndiagnose nach nur einem Spiel? Vielleicht gibt Muani ja die Antwort am Sonntag auf dem Platz.

Die Lilien freuen sich derweil über einen alten Bekannten: Vom VfB Stuttgart liehen die Hessen unter der Woche Luca Pfeiffer aus, der Stürmer kickte bereits 2021/22 für die Lilien und wurde prompt bester Torschütze des SV98 mit 17 Toren. In Stuttgart blieb Pfeiffer den endgültigen Nachweis seiner Bundesligatauglichkeit indes schuldig, kein Tor in 19 zumeist kurzen Einsätzen sind keine berauschende Bilanz. Vielleicht klappt es ja an alter Wirkungsstätte besser.

Die Statistik des Spiels

Wenn das Spiel am Sonntag angepfiffen wird, könnte Außergewöhnliches passieren. Denn in all seinen Jahren in Diensten von Eintracht Frankfurt hat Makoto Hasebe gerade zwei Treffer erzielt. Beide allerdings gegen den SV Darmstadt 98. 2016 und 2017 war das, seither wartet Hasebe auf sein nächstes Bundesligator. Vielleicht klappt es ja am Sonntag, ansonsten spielt er aber ja bestimmt auch noch ein paar Jahre.