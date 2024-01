BR24 Sport Youngster als großer Trumpf - 1. FC Nürnberg schaut nach oben Stand: 20.01.2024 14:53 Uhr

Klare Sache im Max-Morlock-Stadion: Der 1. FC Nürnberg startet mit einem deutlichen 3:0 (2:0) gegen den FC Hansa Rostock ins neue Jahr. Klar wird wieder mal: Nürnbergs Youngster sind ein echter Trumpf.

Von Wolfram Porr

Ein 18- und ein 20-Jähriger haben beim 1. FC Nürnberg für den perfekten Start ins neue Fußballjahr gesorgt. Dank Doppeltorschütze Can Uzun (18) und Jens Castrop (20), der das 3:0 besorgte, bezwang der Club den abstiegsgefährdeten FC Hansa Rostock und schaut als Tabellensiebter mit 27 Punkten plötzlich wieder nach oben in der 2. Fußball-Bundesliga.

Uzun nimmt Hansa den Wind aus den Segeln

Nürnberg begann mit Neuzugang Sebastian Andersson in der Startelf. Mutiger startete aber der FC Hansa im ersten Spiel des früheren Regensburger Erfolgstrainers Mersad Selimbegovic. Es dauerte zehn Minuten, bis sich der Club an das frühe Anlaufen der Gäste gewöhnt hatte und selbst mehr Initiative entwickelte. Nach einer Halbchance von Andersson klingeklte es prompt in der 15. Minute: Can Uzun kam halblinks an der Strafraumkante an den Ball, setzte noch einen Haken und schlenzte den Ball dann wunderbar in die lange Ecke - 1:0.

Andersson und Dustin Brown hatten weitere gute Gelegenheiten gegen nach wie vor mutige Rostocker. Erst ein kardinaler Abwehrfehler der Norddeutschen führte zum 2:0 (36.): Nach einem Einwurf reagierte Uzun schneller als alle Rostocker, spritzte dazwischen und hatte freie Bahn. Eiskalt auch sein Abschluss - sein zweiter Treffer in dieser Partie und sein achter in dieser Saison.

Castrop hält den Fuß hin und entscheidet die Partie

Rostock musste jetzt mehr riskieren, das war klar. Nach der Pause hatte Christian Kinsombi prompt das 1:2 auf dem Fuß, verzog aber knapp (48.). Fast im Gegenzug sorgte der Club dann für die Vorentscheidung: Ein indirekter Freistoß landete irgendwie bei Florian Flick. Dessen Schuss fälschte Jens Castrop zum 3:0 ab (51.).

Der Club hatte das Spiel mit der komfortablen Führung im Rücken nun voll im Griff. Hansa kam nur noch vereinzelt vors Nürnberger Gehäuse, zu einem Ehrentreffer reichte es aber nicht mehr.

