BR24 Sport War's das für Tuchel? FC Bayern blamiert sich in Bochum

Der FC Bayern verliert zum dritten Mal in Folge ein Pflichtspiel. Gegen den VfL Bochum muss der deutsche Fußball-Rekordmeister eine 2:3-Niederlage einstecken. Die Zukunft von Trainer Thomas Tuchel dürfte nach diesem Spiel ungewisser denn je sein.

Von Marjorie Maurer

Dritte Niederlage im dritten Spiel: Der FC Bayern verliert in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum 2:3. Damit wächst der Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen auf acht Zähler. Die Meisterschaft ist weit entfernt, die Zukunft von Trainer Thomas Tuchel trotz aller Treueschwüre ungewiss.

FC Bayern zunächst in Führung

Bochum begann mutig, erhöhte früh den Druck und schien die Bayern mit dem Auftritt zu beeindrucken. Trotzdem gingen die Bayern in der 14. Spielminute durch einen sehenswerten Treffer von Jamal Musiala in Führung. Nur wenige Minuten später hatte Harry Kane die Chance auf 2:0 zu erhöhen. Nach starker Vorarbeit von Musiala stand der Top-Stürmer frei vor dem Tor, sein Schuss ging aber klar drüber.

Fans sorgen für Unterbrechung

Danach war die Partie wie auch bei vielen anderen bayerischen Spielen kurzzeitig unterbrochen. Aus den Fankurven beider Teams flogen Gegenstände auf den Platz. Rund eine Viertelstunde hielt die Unterbrechung an - ein Wendepunkt für das Spiel.

Bochum gleicht sehenswert aus

Denn die Bayern kamen nach Wiederbeginn nicht mehr in die Partie und überließen Bochum das Feld. Und die Hausherren nutzten ihre Chance eiskalt aus. Musiala konnte den Ball nicht behaupten und so kam es zum Gegenangriff: Takuma Asana passte zu Anthony Losilla, der an Joshua Kimmich vorbeiging und wieder zu Asano passte. Der Japaner traf sehenswert zum Ausgleich (38.).

Immer wieder der VfL

Und die Reaktion der Bayern? Nicht zu erkennen. Stattdessen immer wieder die Bochumer. Einen Eckball von Kevin Stöger brachte Keven Schlotterbeck vollkommen unbedrängt im Netz unter - 2:1 (44.). Bochum drehte das Spiel und ging verdient mit der Führung in die Halbzeit.

Der zweite Durchgang begann ähnlich temporeich aus Bochumer Sicht wie der erste. Wieder waren die Gastgeber am Drücker und erarbeiteten sich die nächste Großchance. In letzter Sekunde wurde Asano von Min-jae Kim gestört und verhinderte so das 3:1.

Wenig später dann die nächste Unterbrechung: Wieder flogen aus beiden Kurven Gegenstände auf das Feld. Schiedsrichter Daniel Schlager unterbrach das Spiel erneut für rund zehn Minuten.

Sane und Tel bringen Tempo ins Spiel

Tuchel reagierte und brachte den zuletzt angeschlagenen Leroy Sane für Eric-Maxim Choupo-Moting und Bryan Zaragoza für Joshua Kimmich. Vor allem Sané brachte Tempo in das Spiel der Bayern. Und trotdzem konnte auch der deutsche Nationalspieler nichts mehr an der Niederlage gegen Bochum ändern.

Stattdessen durften die Anhänger des FC Bayern ein Deja-vu erleben: Wie schon beim Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom verschuldete erneut Dayot Upamecano einen Elfmeter und musste wegen einer Gelb-Roten Karte vom Platz. Stöger verwandelte den Strafstoß (78).

Wieder reagierte Tuchel und brachte Youngster Mathys Tel für Thomas Müller. Und die Bayern drehten so richtig auf: Erst rettete Bochums Schlussmann Manuel Riemann, dann verkürzte Harry Kane nach Vorarbeit von Tel auf 2:3. Immer wieder erspielten sich die Bayern nun Chancen, blieben aber glücklos. Es blieb bei der Niederlage.

