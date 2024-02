BR24 Sport Tuchels FC Bayern: "Wie in einem Horrorfilm" Stand: 18.02.2024 22:13 Uhr

Die Krise des FC Bayern spitzt sich weiter zu. Gegen den VfL Bochum kassierte der Rekordmeister die nächste Niederlage. Für Leon Goretzka war es ein "Horrorfilm", Trainer Thomas Tuchel findet die Niederlage "nicht gerecht".

Von Marjorie Maurer

Um 15.00 Uhr war die Welt des FC Bayern noch in Ordnung. Strahlend saß Bayern-Präsident Herbert Hainer auf der Tribüne beim BBL-Pokal-Finale und sah den Basketballern des FC Bayern beim Titelgewinn zu. Nebenbei stärkte er im BR24Sport-Interview dem Fußball-Rekordmeister den Rücken. Er sei sich sicher, "dass Thomas (Tuchel) und sein Team das Ruder rumreißen."

Vier Stunden später sah die Welt des FC Bayern schon wieder ganz anders aus. Zum dritten Mal in Folge ging der FCB als Verlierer vom Platz. Nach den Niederlagen gegen Bayer 04 Leverkusen, Lazio Rom und dem 2:3 gegen den VfL Bochum dürfte Bayern-Coach Tuchel endgültig angezählt sein.

Historische Niederlagen-Serie

Der verteidigte sein Team nach dem Spiel: "Ich finde die Niederlage nicht gerecht. Es ist extrem viel gegen uns gelaufen", sagte er im Interview direkt nach dem Spiel bei DAZN: "Was schief gelaufen ist, ist schief gelaufen."

Die Frage aber ist: Wie viel darf beim FC Bayern gegen einen Underdog wie den VfL Bochum, der im Hinspiel noch mit 7:0 beim Oktoberfest aus der Münchner Arena geschossen wurde, schief laufen und wie viele Niederlagen darf sich ein Bayern-Trainer überhaupt erlauben?

Drei Niederlagen in Serie zuletzt unter Guardiola

Eine Serie von drei Niederlagen gab es beim Rekordmeister zuletzt im Frühjahr 2015 unter Trainer Pep Guardiola. Damals verloren die Münchner gegen Bayer 04 Leverkusen, den FC Barcelona und den FC Augsburg. Bezieht man die irreguläre Spielzeit mit ein, waren es damals sogar vier Niederlagen in Folge. Denn auch im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund unterlagen die Münchner - allerdings erst im Elfmeterschießen. Tuchel und die Bayern haben also noch ein Spiel Zeit, bevor der Negativ-Rekord eingestellt wird.

Tuchel verblüfft mit Spiel-Wahrnehmung

Was aber am meisten verwundert, ist wie der Trainer seine Mannschaft selbst in diesem Spiel wahrnahm. Bis zur Schlussphase lief bei den Bayern kaum etwas zusammen. Nennenswerte Torchancen waren Mangelware. Das sah der Krumbacher ganz anders: "Wir haben komplett das Spiel dominiert und sind aus dem Nichts in Rückstand geraten. Wir haben nie aufgehört, einen Aufwand zu betreiben."

Dass der Aufwand aber unterm Strich zu wenig war, zeigte ein Blick auf das Ergebnis. Ob Tuchel Angst vor einer Entlassung habe? "Ich bin Fußballtrainer, ich fürchte mich vor gar nichts", sagte er im ARD-Interview: "Das ist ein Beruf. Es ist alles gut."

Goretzka: "Wie ein Horrorfilm"

Ratlos gab sich auch Leon Goretzka: "Es fühlt sich an wie in einem Horrorfilm, der nicht aufhört. Alles läuft gegen uns." Der Abstand auf Spitzenreiter Leverkusen beträgt aktuell acht Zähler. Ob die Münchner noch eine Chance auf die Meisterschaft haben?

"Momentan fühlt es sich natürlich nicht so an, als hätten wir da noch eine Chance, das muss man ganz klar sagen", sagte der Nationalspieler der ARD: "Aber wir werden nicht aufgeben und gucken, dass wir unsere Spiele gewinnen."

Vorstandschef Dreesen: Tuchel gegen Leipzig auf der Bank

Wie viel Zeit Tuchel und sein Team noch bekommen, um den FC Bayern wieder in die Spur zu bekommen, ist unklar. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sprach dem Trainer aber eine Jobgarantie aus, zumindest für ein Spiel. Auf die Frage, ob Tuchel auch am Samstag gegen RB Leipzig auf der Bank sitzen werde, antwortete er mit "selbstverständlich".

Keine Pressekonferenz nach Bochum-Spiel

Leichter wird die Aufgabe nicht. Neben den Verletzten Kingsley Coman, Bouna Sarr, Serge Gnabry, Sacha Boey, Alphonso Davies und Konrad Laimer fehlt nun auch der gelb-rot-gesperrte Dayot Upamaceno gegen Leipzig. Wie Tuchel sein Team aus der Krise holen will, wird er frühestens auf der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel verraten. Die Pressekonferenz nach dem Bochum-Spiel wurde abgesagt.

