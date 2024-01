BR24 Sport TSV 1860: Christian Werner übernimmt als Geschäftsführer Sport Stand: 06.01.2024 09:55 Uhr

Die Suche hat ein Ende: Christian Werner übernimmt beim Fußball-Drittligisten TSV 1860 München die Position des Geschäftsführers Sport und wird Nachfolger von Günther Gorenzel. Präsident Robert Reisinger hatte den 42-Jährigen zunächst abgelehnt.

Von BR24Sport

Zwei Wochen bevor es für den TSV 1860 in der Liga mit dem wichtigen Heimspiel gegen den MSV Duisburg weitergeht, ist die Kuh vom Eis: Obwohl er zuvor von Präsident Robert Reisinger als für die Position ungeeignet abgelehnt worden war, stimmte das Präsidium des Vereins einstimmig für den 42-Jährigen als Nachfolger von Günther Gorenzel. Für den promovierten Sportwissenschaftler ist es der erste Job im Profi-Bereich in Deutschland.

Präsident Reisinger mit Kehrtwende - Beirat entmachtet

Reisinger hatte ursprünglich den früheren Löwen-Profi Horst Heldt als Geschäftsführer Sport favorisiert und stand Werner, dem Pfeifer-Kandidaten, ablehnend gegenüber. Doch nun die Kehrtwende - auch gegen die ablehnende Haltung der HAM International Limited, der Firma von Investor Hasan Ismaik.

Wie der Verein in einer Mitteilung ausführt, wäre grundsätzlich der Beirat der Geschäftsführungs GmbH des TSV 1860 für die Ernennung von Geschäftsführern zuständig. "Aufgrund einer Blockadehaltung der HAM Ltd. (zunächst erschienen die Beiratsmitglieder nicht zu einer virtuellen Sitzung, dann verweigerten sie einen Umlaufbeschluss und stellten letztlich den Vorsitz von Präsident Reisinger in Frage) war dieses Gremium jedoch nicht in der Lage, sich zu einer Sitzung zusammen zu finden und über die Installation eines Geschäftsführers Sport abzustimmen."

Christian Werner: Erfahrung aus Österreich und Mannheim soll helfen

Stattdessen - das sieht die Vereinssatzung vor - kann die Gesellschafterversammlung den Beirat entmachten und selbst entsprechende Kompetenzen ausüben. "Genau dies ist jetzt geschehen", so der Klub weiter. Und weiter: Werners wurde (...) bereits unterzeichnet."

Doch wer ist dieser Christian Werner? Zuletzt war er als Chefscout bei Ligakonkurrent SV Waldhof Mannheim aktiv. Zuvor sammelte er Erfahrung als Sportdirektor des damaligen österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau (2018 bis 2019) und dem SGV Freiberg (2020 bis 2022), mit dem er den Aufstieg in die Regionalliga Südwest feiern konnte.

Trainersuche ganz oben auf der Agenda

Reisinger, erklärte nun: "Christian Werner konnte die Vereinsvertreter im persönlichen Kontakt mit intensiven und detaillierten Analysen zur sportlichen Situation und mit sportwissenschaftlichen und organisationsspezifischen Kenntnissen von seiner Qualifikation für die geforderten Aufgaben überzeugen.“

Die erste große Aufgabe für den neuen Mann wird es sein, bis zum Start in zwei Wochen einen Nachfolger für den freigestellten Trainer Maurizio Jacobacci zu finden. Es bleibt also spannend beim TSV 1860 München.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24 06.01.2024 - 18:30 Uhr