BR24 Sport Traum-Comeback: Preuß verpasst Sieg um eine Zehntelsekunde Stand: 26.11.2023 13:09 Uhr

Biathletin Franziska Preuß hat ein Traum-Comeback gefeiert. Die 29-Jährige verpasste beim Einzel in Östersund den Sieg nur um eine Zehntel Sekunde. Lisa Vitozzi durfte jubeln, Vanessa Voigt lief ebenfalls aufs Podium.

Von Victor List

Franziska Preuß hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Athletin vom SC Haag lief beim Einzel in Östersund auf einen starken zweiten Platz hinter der Italienerin Lisa Vitozzi. Vanessa Voigt (+10.1) stand am Ende ebenfalls auf dem Podium. Auch die weiteren deutschen Biathletinnen überzeugten.

Preuß fallen "tausend Steine" vom Herzen

Am Ende hätte es für Franziska Preuß fast zum Sieg gereicht, doch die Uhr lief unablässig runter und blieb am Ende bei einer Zehntel Sekunde im Plus auf Lisa Vitozzi stehen. Trotzdem konnte die 29-Jährige, die im Rennen viermal ohne Schießfehler geblieben war, hochzufrieden mit ihrer Rückkehr in den Weltcup sein. "Heute hat es richtig Spaß gemacht", freute sich die Zweiplatzierte im ARD-Interview. "Einerseits sind die 0,1 ärgerlich, weil es die Chance auf das gelbe Trikot gewesen wäre, aber das war erstmal der Saisonanfang und ich bin einfach erleichtert." Ihr seien "tausend Steine" vom Herzen gefallen, gab sie im Nachgang zu. Die letzte Saison hatte Preuß im Januar vorzeitig abgebrochen, um sich auf diesen Winter konzentrieren.

Deutsche Biathletinnen überzeugen in Östersund

Doch nicht nur für die gebürtige Wasserburgerin durfte jubeln. Auf Rang drei lief Teamkollegin Vanessa Voigt, die sich damit "selbst überrascht" habe, wie sie im ARD-Interview nach dem Rennen zugab. Voigt blieb wie Preuß Auch Sophia Schneider (5. / +1:01.0) landete unter den besten zehn Läuferinnen. Für Janina Hettich-Waltz reichte es mit Platz 23 noch zu einer Top-30-Platzierung. Hanna Kebinger (38. / +4:05.5) und Weltcup-Neuling Selina Grotian (77. / +7:30.0) komplettierten das deutsche Ergebnis.

Quelle: BR24Sport im Radio 26.11.2023 - 12:54 Uhr