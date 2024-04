Tennis in München Zverev gewinnt Auftaktmatch gegen Rodionov Stand: 17.04.2024 19:22 Uhr

Alexander Zverev hat den ersten Schritt auf dem Weg zu seinem dritten Titel beim ATP-Tennisturnier in München gemacht. Sein Match gegen den Österreicher Jurij Rodionov gewann er glatt.

Von BR24Sport

Zwei Mal hat Deutschlands stärkster Tennis-Profi Alexander Zverev das ATP-Turnier in München schon gewonnen. Nun strebt er Erfolg Nummer drei an, um in die Riege der Rekordsieger aufzusteigen. Am Mittwoch (17.4.2024) startete er diese Mission nach anfänglichen Schwierigkeiten beeindruckende: Zverev gewann sein match gegen den Österreicher Jurij Radionov mit 7:6 (7:3), 6:2.

Um ein Haar hätte den Veranstaltern wieder einmal der Regen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch nach zwei Unterbrexchungen ging es schließlich weiter. Zverev, der im Anschluss in die Münchner Arena wollte, um sich das Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen den FC Arsenal anzusehen, machte nach der zweiten Unterbrechung beim Stand von 7:6, 0:1 aus seiner Sicht kurzen Prozess mit seinem Gegner und steht in der nächsten Runde.

Regenunterbrechung bringt Molleker aus dem Konzept

Nicht mehr mit dabei ist aus deutscher Sicht dagegen Rudi Molleker. Der 23-Jährige aus Oranienburg ist als fünfter von acht Deutschen ausgeschieden. Er unterlag bei dem Sandplatzevent am Mittwoch im Achtelfinale gegen Jack Draper mit 6:4, 1:6, 1:6. Der an Nummer sechs gesetzte Brite profitierte dabei auch von einer Regenunterbrechung nach dem ersten Satz: Nachdem sich Molleker den ersten Durchgang gesichert hatte, brach er danach ein.

Tennis ATP-Turnier in München: Live im Stream und TV

BR24Sport überträgt die gesamte Tenniswoche live, zunächst bis einschließlich Freitag, 19. April, täglich ausgewählte Top-Spiele im Stream unter BR24Sport im Web, in der App sowie in der ARD Mediathek. Auch das zweite Halbfinale am Samstag, 20. April, überträgt BR24Sport im Livestream. Das erste Halbfinale sowie das Finale am Sonntag, 21. April (ab 13.30 Uhr), laufen zusätzlich live im BR Fernsehen.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport 17.04.2024 - 18:30 Uhr