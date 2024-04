ATP-Turnier in München Struff zieht gegen Rune mit Wahnsinns-Show ins Finale ein Stand: 20.04.2024 17:04 Uhr

Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in München den großen Favoriten Holger Rune geschlagen. Der 33-jährige Deutsche setzte sich klar durch und steht nun im Finale. Dort könnte er am Sonntag den ersten Turniersieg seiner Karriere feiern.

Jan-Lennard Struff dürfte heute den schwersten Arbeitstag in der Tenniswelt haben. Nicht nur stand ihm im Halbfinale des ATP-Turniers in München mit Holger Rune ein äußerst unangenehmer Spieler gegenüber – es war bereits sein zweites Match des Tages. Und ein drittes wird noch folgen.

Schon am Vormittag musste der 33-jährige Deutsche sein Viertelfinal-Match gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime zu Ende spielen. Das wurde am gestrigen Freitag beim Stand von 7:5 und 3:1 für Struff abgebrochen. Am Samstag dann die Fortsetzung: Struff brachte das Match souverän in gut 30 Minuten nach Hause. Nur drei Stunden später folgte der Aufschlag gegen die Nummer sieben der Welt, der zuletzt das Turnier in München zweimal gewann.

6:2, 6:0 - Struff dominiert Rune

Es scheint, als wäre diese halbstündige Einheit am Vormittag das perfekte Aufwärmprogramm gewesen. Nur am Anfang wackelte Struff kurz. Im ersten Satz, beim Stand von 2:2, hatte Rune eine Break-Chance. 40:30. Doch Struff blieb cool, feuerte drei Asse in Folge in das Feld und holte sich das Spiel. Eine wegweisende Serie. Denn im Anschluss spielte Struff Rune regelrecht an die Wand. Seine Aufschläge brachte er ruhig und präzise durch, ließ dem Shooting-Star aus Dänemark keine Chance. Und auch beim gegnerischen Aufschlag war er der dominante Spieler. 6:2 im ersten Satz.

Das gleiche Bild im zweiten Satz. Rune fand überhaupt nicht ins Spiel. Struff leistete sich keinen Fehler und gewann auch die schwierigen Punkte, löffelte Stoppbälle noch über das Netz, setzte immer wieder Nadelstische – und eilte er von Spielgewinn zu Spielgewinn, ehe er beim 5:0 seinen zweiten Matchball hatte. Rune leistete sich erneut einen Fehler und verlor sein allererstes Match in München.

Finale gegen Fritz - Erster Turniersieg für Struff?

Struff, der in seiner langen Karriere noch kein ATP-Turnier gewinnen konnte, steht nun im Finale gegen Taylor Fritz, die Nummer 15 der Welt (Das Finale des ATP-Turniers in München am Sonntag, 21. April, live im Stream). Einen weiteren Durchmarsch erwartet er selbst nicht. "Morgen wir ein ganz anderes Match gegen Fritz. Es wird ein ganz spannendes Match. Ich hoffe, ich kann meinen ersten Titel gewinnen", so Struff im Interview mit dem BR.

Der US-Amerikaner Taylor Fritz konnte sich mit einem deutlichen Sieg gegen Zverev-Bezwinger Cristian Garín durchsetzen (Das Halbfinal-Duell zwischen Taylor Fritz und Cristian Garín im Re-Live). Das starke Aufschlagspiel war die Grundlage für den Zwei-Satz-Sieg (6:3, 6:4) für die aktuelle Nummer 15 der Welt. Garín versuchte sich gegen die dominante Spielweise des 26-Jährigen zu wehren, doch wurde häufig weit hinter die Grundlinie gedrängt und kam vor allen Dingen bei gegnerischem Aufschlag nie in die Offensive.

Drittes Match des Tages für Struff

Doch damit ist der Arbeitstag von Struff nicht vorbei. Auch im Doppel steht er im Halbfinale. Gemeinsam mit Doppel-Spezialist Andreas Mies fordert er dort das rumänisch-französische Duo aus Victor Vlad Corea und Theo Arribagé. Eigentlich war das Match auf 13 Uhr angesetzt, doch es wurde nach dem Einzel-Halbfinale verschoben.

