BR24 Sport Snowboarderin Hofmeister setzt Traumstart fort Stand: 23.12.2023 15:38 Uhr

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat ihre makellose Saison fortgesetzt und im dritten Weltcuprennen den dritten Sieg gefeiert.

Von BR24Sport

Beim ersten Weltcup-Gastspiel in Davos/Schweiz setzte sich Ramona Hofmeister im Finale des Parallelslaloms gegen die Italienerin Lucia Dalmasso durch und baute damit ihre Führung in der Gesamtwertung vor Dalmasso aus.

"Wow, ein Hattrick! Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll", meinte Hofmeister nach ihrem 18. Weltcupsieg, "eigentlich bräuchte ich jetzt gar keine Weihnachtspause." Zuvor hatte die Olympiadritte Hofmeister in diesem Winter die Parallel-Riesenslaloms in Carezza und Cortina d'Ampezzo (beides Italien) gewonnen.

Final-Revanche für Cortina

In der Final-Revanche für Cortina lag Hofmeister im Nobelort Davos 29 Hundertstel vor der ein Jahr jüngeren Dalmasso, die erneut ihren ersten Karrieresieg verpasste. Hofmeister hatte in der Qualifikation Platz zwei hinter Weltmeisterin Julie Zogg aus der Schweiz belegt.

In den K.o.-Runden setzte sie sich auf dem Weg ins Finale höchst souverän gegen die bereits 50 Jahre alte Ex-Weltmeisterin Claudia Riegler (Österreich), die WM-Zweite Ladina Jenny (Schweiz) und die WM-Dritte Sabine Schöffmann (Österreich) durch. Schöffmann sicherte sich im kleinen Finale gegen Zogg Platz drei. Melanie Hochreiter (Bischofswiesen/12.) scheiterte im Achtelfinale an Dalmasso. Cheyenne Loch (Schliersee/25.) schied in der Qualifikation aus.

Baumeister scheidet im Achtelfinale aus

Bei den Männern unterlag Stefan Baumeister (Aising Pang) im Achtelfinale knapp dem Qualifikations-Sieger sowie späteren Gesamtvierten Cody Winters (USA) und kam auf Platz 16. Der Tagessieg ging an den Italiener Daniele Bagozza.

Quelle: BR24 23.12.2023 - 18:30 Uhr