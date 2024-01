BR24 Sport Sepp Maier wünscht sich Denkmal für Beckenbauer Stand: 11.01.2024 08:52 Uhr

Bekommt das Denkmal von Gerd Müller vor der Allianz Arena bald Gesellschaft? Sepp Maier, Freund und langjähriger Weggefährte von Franz Beckenbauer, setzt sich für eine Beckenbauer-Statue ein.

Von BR24Sport

Franz Beckenbauers langjähriger Teamkollege Sepp Maier hat sich dem Werben um ein Denkmal für die gestorbene Fußball-Legende angeschlossen. "Ein Denkmal hat Franz in jedem Fall verdient, er hat als Spieler, Trainer und Funktionär so viel für den deutschen Fußball getan", schrieb der frühere Torwart des FC Bayern München und der Nationalmannschaft in einem Beitrag für den "Kicker" (Donnerstag).

Maier: "Jetzt bin nur noch ich übrig"

Die mögliche Statue für Bayern-Ikone Beckenbauer solle ihren Platz am besten neben dem Denkmal für Stürmerlegende Gerd Müller vor der Münchner Arena finden. "Wie gerne würde ich mit beiden noch mal ein Bier trinken, aber jetzt bin nur noch ich übrig", schrieb Maier.

Beckenbauer, Müller und Maier bildeten einst den Kern der Mannschaft, mit dem der FC Bayern München seine ersten Schritte in der Bundesliga ging und sich schnell als feste Größe in Deutschland und Europa etablierte. Auch in der Nationalmannschaft spielte das Trio lange Jahre gemeinsam.

"Mach's gut, mein Freund"

Beckenbauer, der oft als Lichtgestalt des deutschen Fußballs bezeichnet wurde, war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. "Franz wurde "Kaiser" genannt, oder auch "Lichtgestalt", Begriffe, die er im Inneren abgelehnt hat. Im Grunde seines Herzens ist er immer der Gleiche geblieben", betonte Maier und schrieb: "Menschen wie Franz gibt es nur ganz selten. Mach’s gut, mein Freund!"

