3. Liga Ingolstadt verliert bei "Kartenfestival" gegen Viktoria Köln

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt hat sein Heimspiel gegen Viktoria Köln verloren und muss seine Aufstiegsträume wohl endgültig begraben. In einer unnötig hitzigen Partie drehten die Gäste das Spiel gegen lange in Unterzahl spielende "Schanzer".

Von Wolfram Porr

Was für ein kurioses Drittligaspiel in Ingolstadt: Die Partie zwischen dem FC Ingolstadt und Viktoria Köln wird wohl vor allem als "Kartenfestival" in Erinnerung bleiben. Beim 1:3 (1:0) zeigte Schiedsrichter Leonidas Exuzidis eine Rote und zehn Gelbe Karten, zeigte zweimal auf den Elfmeterpunkt und zog so die ganze Aufmerksamkeit auf sich. So geriet es fast zur Nebensache, dass die Gäste die Partie nach 0:1-Rückstand drehten.

Ein Geburtstagskind und der Unparteiische bestimmten vor knapp 4.000 Zuschauern die Gesprächsthemen in Ingolstadt. Zunächst hatte Maximilian Dittgen die Schanzer an seinem 29. Geburtstag durch einen umstrittenen Foulelfmeter in Führung gebracht (14.). Bis dahin war auf dem Spielfeld im Sportpark wenig los.

Auch nach dem 1:0 plätscherte die Partie so dahin. Die Gäste bemühten sich um Spielkontrolle, Ingolstadt setzte auf schnelles Umschalten, ohne aber wirklich mal gefährlich vors Kölner Tor zu kommen. Doch die Statik des Spiels veränderte sich in der 33. Spielminute: Ingolstadts Lukas Fröde erwischte beim Versuch, den Ball zu spielen, Gegenspieler Luca Marseiler mit offener Sohle am Fuß - Schiedsrichter Exuzidis zeigte glatt Rot.

Fast jeder Zweikampf mit einer Verwarnung geahndet

Eine durchaus umstrittener Platzverweis, der richtig Hektik in die Partie brachte. Der FCI, bei dem David Kopacz in dieser Phase auch noch die fünfte Gelbe Karte sah, musste in Unterzahl weitermachen. Die Viktoria hatte prompt noch zwei Abschlüsse vor der Pause, die FCI-Keeper Marius Funk aber entschärfte. So retteten sich die Schanzer erstmal in die Kabine.

Und kamen mit viel Energie wieder raus: Erst Dittgen (46.) und kurz darauf Benjamin Kanuric prüften Gästekeeper Ben Voll, der zweimal stark reagierte und so das 0:2 verhinderte. Auch Toptorjäger Yannick Mause hatte seine Gelegenheit. Sein Kopfball war jedoch ebenfalls kein Problem für Voll (54.). Der FCI hatte in dieser Phase mehr vom Spiel.

Sogar Trainer Köllner sieht eine Karte

Umso überraschender das 1:1 durch Patrick Koronkiewicz (60.) - ebenfalls nicht unumstritten, denn dem Treffer soll ein Foul vorausgegangen sein, was FCI-Trainer Michael Köllner so erzürnte, dass auch er die Gelbe Karte sah.

Fast jeder Zweikampf zog nun eine Verwarnung nach sich. Die Kölner behielten mit einem Mann mehr aber die besseren Nerven, blieben cool und entschieden durch einen Doppelpack von Andre Becker (67./76.) dieses hektische Duell.

