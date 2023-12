BR24 Sport Regensburgs Ex-Trainer Selimbegovic neuer Hansa-Coach Stand: 18.12.2023 17:50 Uhr

Beim SSV Jahn Regensburg, bei dem er seit 2012 Trainer war und vier Jahre die erfolgreich die erste Mannschaft betreute, musste Mersad Selimbegovic ausgerechnet nach einer Niederlage in Rostock gehen. Jetzt ist er der neue Trainer des FC Hansa.

Von BR24Sport

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat Mersad Selimbegovic als neuen Trainer verpflichtet. Das bestätigte der Klub am Montag (18.12.). Der langjährige Jugend- und Chefcoach von Jahn Regensburg soll den Tabellen-16. vor dem Abstieg in die 3. Liga retten. Sein Vertrag in Rostock hat eine Laufzeit bis 2025, ist aber nur in der 2. Bundesliga gültig.

Der 41-jährige Selimbegovic ist in Rostock bereits der vierte Trainer in nur 14 Monaten. Er tritt die Nachfolge von Alois Schwartz an, der in der vergangenen Woche nach der Heimniederlage gegen Schalke 04 freigestellt wurde. Vor Schwartz mussten in der vergangenen Saison bereits Patrick Glöckner und Jens Härtel vorzeitig gehen.

Letztes Jahn-Spiel gegen Rostock

In der aktuellen Saison hat der FC Hansa trotz eines guten Stars nur noch drei Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Selimbegovic war in Regensburg drei Jahre lang als Cheftrainer erfolgreich. In der vergangenen Saison musste er drei Spieltage vor Schluss aber ausgerechnet nach einem 0:2 in Rostock gehen, weil der Abstieg kaum noch zu vermeiden war.

Quelle: BR24Sport im Radio 18.12.2023 - 17:55 Uhr