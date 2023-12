BR24 Sport Regensburg bleibt auch in Saarbrücken ungeschlagen Stand: 16.12.2023 19:20 Uhr

Am 19. Spieltag musste sich Tabellenführer und Herbstmeister SSV Jahn Regensburg bei Pokalschreck Saarbrücken mit einem Unentschieden zufrieden geben. Allerdings blieben die Oberpfälzer damit auch im 12. Spiel infolge ungeschlagen.

Tabellenführer und Herbstmeister Jahn Regensburg wollte am 19. Spieltag beim FC Saarbrücken die Punkte mitnehmen. Doch der Pokalschreck erkämpfte sich in einer heißen Schlussphase das 2:2-Unentschieden.

Verhaltener Auftakt

Beim guten Auftakt der Hausherren herrschte zunächst Stille im Stadion. Die Fans protestierten mit ihrem zehnminütigen Schweigen gegen den Investorendeal der Deutsche Fußball Liga (DFL). Als die Stimmung dann zu hören war, zeigte sich auch Regensburg mit guten Aktionen vor dem Tor der Gastgeber. Beide Teams drückten aufs Tempo. Jahn-Tormann Felix Gebhardt war gut gefordert, denn die Gastgeber waren vor allem bei Standards gefährlicher. Bei zwei Einwürfen hätte es die Führung des FCS werden können, doch einmal rettete Schlussmann Felix Gebhardt, einmal der Pfosten.

Nach 70 Minuten Flaute fallen vier Tore

Mit 0:0 ging es in die zweite Hälfte. In der 70. Minute erlöste dann Noah Ganaus die Regensburger. Louis Breunig hatte eine Flanke in den Straftraum gelegt und Ganaus per Kopf zur Führung eingenickt. Nur zwei Minuten später hatte er sogar das 0:2 auf dem Fuß, drosch das Leder aber weit über den Kasten. Im Gegenzug jagte Kasim Rahibic das Leder an den linken Pfosten. Was für ein Glück für die Oberpfälzer.

Saarbrücken wollte die Null nicht stehen lassen und erkämpfte sich den ersehnten Treffer. den Simon Stehle in der 83. Minute im Kasten von Gebhardt versenkte. Das Spiel ging in eine hektische Schlussphase. Ganaus gelang in der 86. Minute der Treffer zum der Doppelpack. Regensburg führte wieder. Doch ein Handspiel-Elfmeter verhagelte die Freude in der 90. Minute noch. Rahibic verwandelte sicher zum 2:2- Ausgleich.

