BR24 Sport Pesic sieht deutsche Basketballer noch längst nicht am Zenit Stand: 11.09.2023 13:14 Uhr

Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Und das muss nicht das Ende der Fahnenstange sein, glaubt Marko Pesic, Geschäftsführer des FC Bayern Basketball. Er meint: Diese Mannschaft kann noch ein paar Jahre zusammenspielen und weiter erfolgreich sein.

Von Wolfram Porr, Jan Wiecken

"Basketball-Weltmeister Deutschland" - daran muss man sich erst noch gewöhnen. Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der WM in Asien Unglaubliches geleistet. Ungeschlagen den Titel zu holen, und auf diesem Weg Mannschaften wie die USA und Serbien zu schlagen, das kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

"Goldene Generation": Leistungskurve nicht zu Ende

Bundestrainer Gordon Herbert hat ein Team zusammengestellt, das diesen Namen verdiente. Jeder kämpfte für jeden, alle hielten zusammen - auch die Spieler, die wenig bis gar keine Einsatzzeiten bekamen. Der Lohn: Diese zwölf Spieler plus ein paar Daheimgebliebene, die es knapp nicht in den WM-Kader geschafft haben, dürfen sich "Goldene Generation" nennen.

Für Marko Pesic, Geschäftsführer des FC Bayern Basketball, muss das längst nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Er überschüttet die Mannschaft, die ausgerechnet die von seinem Vater Svetislav Pesic trainierten Serben im Finale schlug, mit Lob und glaubt an eine goldene Zukunft: Das Team sei "mitten in ihrem Schaffen, die können noch drei, vier Jahre zusammenspielen. Die Leistungskurve endet hier nicht, sie wird fortgesetzt werden."

Altersstruktur macht Hoffnung: "Können noch drei, vier Jahre zusammenspielen"

Für Basketball-Fachmann Pesic ist klar, dass der Weg dieser Mannschaft erfolgreich weitergehen kann. Nach großen Siegen tendiere man dazu, die erfolgreiche Generation "auszusaugen bis zum Schluss". Das sei hierzulande auch passiert. Bei den Olympischen Spielen 2008 habe "die Silberne Generation ihren Abschluss" gehabt. Der Unterschied zu heute sei in mehrerlei Hinsicht deutlich: Erstens sei der WM-Titel "das Ergebnis einer hervorragenden Arbeit in den Vereinen und im Verband". Außerdem sehe er "keinen, der 36, 37 ist".

Kapitän Dennis Schröder feiert in dieser Woche seinen 30. Geburtstag, Daniel Theis und Johannes Voigtmann sind 31 bzw. 30 Jahre alt. Der Rest des Kernteams ist aber jünger. Besonders viel Potenzial sieht Pesic in NBA-Profi Franz Wagner, den "vom Paket her besten Spieler, und er ist erst 22 Jahre alt".

Top-Nachwuchs rückt nach - Eingliederung wird wichtig

Was weiter optimistisch stimmt: Deutschland kann auf exzellenten Nachwuchs bauen - die deutsche U18 belegte gerade Platz drei bei der Europameisterschaft. Pesic: "Der Schlüssel wird sein, diese Talente einzugliedern, damit sie auch lernen können von den tollen aktuellen Nationalspielern."

Besonders stolz ist der Manager natürlich auf "seine" drei Profis vom FC Bayern: "Andi (Obst) ist ein einzigartiger Spieler, seine Einstellung zum Basketball ist besonders. Er ist ein ganz starker Charakter und vertraut in seine Qualitäten, seinem Wurf. Ich freue mich unheimlich, dass es bei ihm so gut geklappt hat."

Pesic: "Glückliches Bayern-Herz"

Auch Isaac Bonga habe eine "konstant gute WM" gespielt, habe sich nach Franz Wagners Verletzung nahtlos in die Starting Five eingefügt und überzeugt: "Nach seinem komplizierten letzten Jahr bin ich glücklich für ihn, dass er seine Rolle und seinen Weg gefunden hat." Gleiches gilt auch für Niels Giffey, der zwar wenig Einsatzzeiten bekam, aber trotzdem eine wichtige Rolle innerhalb des Teams innehatte und diese ausfüllte. In einem Satz: "Unser Bayern-Herz ist glücklich."

Wenn man bedenkt, dass Spieler wie Maximilian Kleber, Tibor Pleiß, Paul Zipser, Karim Jallow oder Leon Kratzer sogar noch fehlten, zeigt das, wie stabil und tief die Basis im deutschen Basketball gerade ist. Die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr werden das nächste große Ziel dieser Mannschaft sein.

Danach gefragt, wollte sich Bundestrainer Gordon Herbert am Tag nach dem WM-Triumph aber noch nicht festlegen lassen: "Sicher eine Medaille, wie immer, wenn wir irgendwo antreten. Aber welche genau – darüber mache ich mir in ein paar Monaten Gedanken."

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24 11.09.2023 - 18:30 Uhr